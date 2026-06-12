Lanzaron un sistema para denunciar por WhatsApp a conductores irresponsables

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una nueva herramienta digital que permitirá denunciar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública a través de WhatsApp.
La medida fue presentada en el marco de la Semana de la Seguridad Vial y busca sumar tecnología y participación ciudadana para fortalecer los controles en todo el país. A partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho al número 11-2787-0000.
Qué se podrá denunciar vía WhatsApp
El nuevo sistema apunta a complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas que muchas veces ocurren fuera de los operativos tradicionales.
Entre las situaciones que podrán reportarse se encuentran alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo, uso del celular al volante, patentes adulteradas y hechos de violencia vial.
Seguridad Vial en Jujuy (Foto generada con IA)
Seguridad Vial en Jujuy (Foto generada con IA)
Los reportes serán analizados por la ANSV y, de acuerdo con la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrían derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.
Cómo funciona el reporte vial ciudadano
Para realizar una denuncia, las personas deberán enviar fotos o videos del hecho, con la patente del vehículo visible. También tendrán que informar el lugar, la fecha y la hora aproximada de la infracción, además de completar un breve formulario.
Desde el organismo aclararon que el material deberá ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por la persona que está conduciendo un vehículo.
Cada reporte será evaluado por equipos técnicos de la ANSV junto con las pruebas aportadas. La denuncia no implicará automáticamente una sanción, sino que será analizada conforme a la normativa vigente y a las competencias del organismo.
Tecnología para prevenir siniestros
El Sistema de Reporte Vial Ciudadano forma parte de una estrategia de modernización de los mecanismos de control y prevención vial. Además de permitir posibles sanciones, la herramienta brindará información relevante para mejorar la fiscalización, identificar patrones de riesgo y fortalecer campañas de concientización. Con esta iniciativa, la ANSV busca desalentar conductas irresponsables, promover el respeto por las normas de tránsito y reducir situaciones de riesgo en rutas y calles del país.
Lo que tenés que saber para denunciar
- La denuncia se podrá realizar por WhatsApp al 11-2787-0000.
- Se podrán enviar fotos, videos y datos del hecho.
- La patente del vehículo deberá ser visible.
- El material no debe ser registrado por quien conduce.
- Los reportes serán evaluados por la ANSV y podrían derivar en sanciones.
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