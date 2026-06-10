Seguridad Vial en Jujuy: ¿cómo manejamos los jujeños?

Cada 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial , una fecha que recuerda el cambio en el sentido de circulación de los vehículos en Argentina, ocurrido en 1945, cuando se dejó de manejar por la izquierda y se adoptó la circulación por la derecha.

Actualmente, la jornada invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito , fortalecer las políticas públicas y promover una mayor conciencia vial para reducir la cantidad de víctimas por siniestros.

En este contexto, los propios jujeños opinan cómo se conduce en Jujuy. Un hombre asegura que “no veo que se estén respetando las señales . Veo que cada vez hay más imprudencia en las esquinas, en todos los sectores, sobre todo donde hay muchos vehículos”, y aclaró que los semáforos se respetan en la parte céntrica sí, pero en los barrios no”.

Otro consultado dijo que en Jujuy se maneja “mal. Por la falta de seguridad que tienen algunos. Y responsabilidad también. Te vas a otra provincia, a otro país, nada que ver. Por ejemplo, recién acabo de pasar, imprudencia mía, pero no para ningún auto. Vos te vas a otro país, para, espera el peatón”.

Un joven aseguró que “muchos coinciden que es la capital del idiota al volante. Pero eso es como se percibe, depende de quien lo mire”, y marcó que en Jujuy se maneja “que bastante bien, son bastante respetuosos, depende el sector”.

“Somos un desastre”, marcó otro de los consultados. Nosotros todos los días vemos que no te ponen el guiño, se meten en doble fila, los jujeños son un desastre. No respetamos las leyes de tránsito”, y una mujer aseguró que “las motos son un desastre, pasan por donde quieren, parece que las leyes no se hicieron para ellos”.

Consejos para aumentar la seguridad vial

Conducir un vehículo implica una gran responsabilidad y un compromiso permanente con la seguridad vial. Cada día, miles de personas circulan por calles, rutas y avenidas, por lo que adoptar hábitos seguros al volante es clave para reducir riesgos y evitar accidentes de tránsito.

Uno de los principales consejos es mantener siempre una distancia prudente con el vehículo de adelante. Esto permite contar con más tiempo de reacción ante una frenada inesperada y disminuye la posibilidad de choques por alcance. Una regla práctica es dejar al menos tres segundos de distancia entre un vehículo y otro.

También es fundamental respetar los límites de velocidad. Circular a una velocidad excesiva reduce el tiempo de reacción del conductor y aumenta la gravedad de los siniestros. Por eso, es importante adaptar la velocidad a las condiciones del tránsito, del clima y del estado de la calzada.

Evitar distracciones es otro punto central. Usar el celular, comer, manipular la radio o desviar la mirada del camino puede generar situaciones peligrosas en pocos segundos. La atención debe estar siempre puesta en la conducción, con las manos en el volante y la vista en la vía.

El consumo de alcohol o drogas es incompatible con la conducción segura. Estas sustancias afectan la capacidad de reacción, la coordinación y la toma de decisiones. Si una persona va a consumir alcohol, debe optar por un conductor designado o por un medio de transporte alternativo.

El mantenimiento del vehículo también cumple un rol clave en la prevención. Revisar frenos, neumáticos, aceite, luces y el estado general del auto ayuda a evitar fallas mecánicas que pueden derivar en accidentes.

El uso del cinturón de seguridad es indispensable en todos los trayectos, incluso en distancias cortas. Es uno de los elementos más efectivos para reducir lesiones graves en caso de siniestro, por lo que todos los ocupantes del vehículo deben colocárselo correctamente.

Por último, es necesario adaptar la conducción a las condiciones climáticas. La lluvia, la niebla o la nieve pueden reducir la visibilidad y volver más peligrosa la circulación. En esos casos, se recomienda bajar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y utilizar las luces correspondientes.