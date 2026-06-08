Salta: manejaba borracho con 3,31 gramos de alcohol en sangre

Desde la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta alertaron sobre los altos indicies de intoxicación alcohólica por parte de los conductores durante el último fin de semana. “Paramos a un vehículo utilitario y el conductor tenía 3.31 gramos de alcohol en sangre , estaba manejando en esas condiciones", detalló el director Adrián Sánchez Rosado.

“Esta persona”, dijo, “circulaba en la localidad de San José de Metán y constituyó un récord en relación a todos los operativos de control realizados durante el fin de semana ”, sostuvo Sánchez Rosado.

El funcionario de seguridad vial alertó también al crecimiento y el peligro de las maniobras evasivas que hacen muchos conductores para esquivar un control vehicular, “ estamos observando alcoholemias elevadas y en ocasiones maniobras evasivas, que son muy peligrosas , para escaparse de los lugares donde estamos con nuestros controles”.

Dos muertos el fin de semana

“Estuvimos en la ruta 57, en el acceso norte, con el primer siniestro del viernes donde un motociclista de 42 años perdió la vida tras ser arrollado”, dijo Sánchez Rosado sobre el inicio de los operativos del fin de semana que tuvo dos personas fallecidas.

Controles en motos Controles en motos

El segundo hecho fue el sábado a la madrugada en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, detalló el Director “fue con una moto en la cual venían dos jóvenes que, por causas que se están investigando, pierden el control, se suben a la vereda y colisionan con un poste. Lamentablemente la conductora de 26 años falleció por la gravedad de las lesiones”.

En este marco, Sánchez Rosado recordó las muertes acumuladas en durante el 2026 en las rutas locales y la alta incidencia de las motos en los accidentes de tránsito, “son 62 personas que han perdido la vida como consecuencia de siniestros viales y prácticamente el 57% de las víctimas está involucrada la moto como principal y primer factor".