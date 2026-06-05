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5 de junio de 2026 - 08:50
País.

Lo detuvieron en Salta por querer ingresar desde Bolivia con 5 kilos de cocaína

Un hombre quedó detenido en Salta tras intentar ingresar desde Bolivia con más de 5 kilos de cocaína por el paso de Aguas Blancas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Paquetes de cocaína incautados&nbsp;

Paquetes de cocaína incautados 

Un hombre fue detenido en la provincia de Salta luego de ser sorprendido mientras intentaba ingresar al país transportando más de cinco kilos de cocaína. El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en la zona conocida como “Los Gomones”, un paso no habilitado ubicado en cercanías del cruce internacional con Bolivia.

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El operativo estuvo a cargo de personal del Destacamento Móvil 3, con apoyo de efectivos de la Sección “Aguas Blancas”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”.

Detenido en Salta con cocaína
Detenido en Salta con cocaína

Detenido en Salta con cocaína

El control reveló la presencia de droga en una mochila

Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes observaron a un ciudadano que transitaba por un sendero no autorizado con intenciones de ingresar a territorio argentino.

Ante la situación, los uniformados realizaron un control preventivo y solicitaron al hombre que exhibiera el contenido de su mochila en presencia de testigos. Durante la inspección, detectaron varios paquetes rectangulares de color amarillo que presentaban características compatibles con el transporte de estupefacientes.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso el traslado del sospechoso y sus pertenencias a la unidad para continuar con las actuaciones correspondientes.

Confirmaron que se trataba de cocaína

Una vez en la dependencia, especialistas de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Orán” realizaron las pruebas de campo sobre la sustancia secuestrada.

Los análisis arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 5 kilos 540 gramos.

Secuestro de la droga y detención

Con los resultados obtenidos, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga y la detención del involucrado, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento se suma a los controles que las fuerzas de seguridad realizan de manera permanente en la frontera norte del país para combatir el narcotráfico y el ingreso ilegal de sustancias prohibidas.

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