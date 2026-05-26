Tumbaya: pareja jujeña llevaba 25 kilos de cocaína en el tanque de combustible

Una pareja oriunda de Jujuy fue detenida en Tumbaya tras transportar más de 25 kilos de cocaína dentro del tanque de combustible de un auto . Los involucrados habían manifestado que viajaban por turismo hacia Buenos Aires.

Jujuy. Una perra de Gendarmería detectó 42 kilos de cocaína en Jujuy: hay un detenido

El procedimiento fue realizado por gendarmes del Escuadrón 53, que se encontraban sobre el kilómetro 1.740 de la Ruta Nacional N° 9, en la localidad de Tumbaya . Durante el operativo, los efectivos controlaron un Chevrolet Prisma en el que circulaban un hombre y una mujer mayores de edad.

Al ser consultados, ambos manifestaron que venían desde La Quiaca y que viajaban hacia la provincia de Buenos Aires con fines turísticos . Durante las preguntas de rutina, la pareja comenzó a dar respuestas contradictorias.

Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto

Además, el conductor aseguró que era titular del vehículo, pero al realizar las consultas correspondientes se detectó que el auto no era de su propiedad. Ante esta situación, los gendarmes tomaron contacto con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó realizar una inspección más profunda del rodado.

El perro “Yin” detectó la droga en Tumbaya

Intervino el perro antinarcóticos “Yin”, que olfateó distintas partes del vehículo. Cuando pasó por el sector del tanque de combustible, el can cambió su actitud y marcó la posible presencia de estupefacientes. Por ese motivo, el procedimiento fue trasladado hacia el asiento del Escuadrón para continuar con la requisa.

Hallaron 24 ladrillos de cocaína

Ya en las instalaciones de la Unidad, y en presencia de testigos, el personal de Gendarmería observó paquetes envueltos en nylon sumergidos dentro del combustible. En total, extrajeron 24 ladrillos de cocaína, con un peso de 25 kilos 140 gramos. La Unidad Fiscal interviniente autorizó el secuestro de la droga, del vehículo y de otros elementos vinculados a la causa.

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Tanto el hombre como la mujer quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737. La investigación continuará para determinar el origen y destino de la droga, además de posibles vínculos con otras personas involucradas en la maniobra.