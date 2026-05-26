martes 26 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de mayo de 2026 - 17:11
Jujuy.

Tumbaya: pareja jujeña llevaba 25 kilos de cocaína en el tanque de combustible

Una pareja de Jujuy fue detenida en Tumbaya tras transportar más de 25 kilos de cocaína en el tanque de combustible.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto

Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto

Una pareja oriunda de Jujuy fue detenida en Tumbaya tras transportar más de 25 kilos de cocaína dentro del tanque de combustible de un auto. Los involucrados habían manifestado que viajaban por turismo hacia Buenos Aires.

Lee además
Detuvieron ados bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy (Foto ilustrativa)
Policiales.

Detuvieron a dos bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy
Operativo en ruta 34: secuestraron 42 kilos de cocaína 
Jujuy.

Una perra de Gendarmería detectó 42 kilos de cocaína en Jujuy: hay un detenido

El procedimiento fue realizado por gendarmes del Escuadrón 53, que se encontraban sobre el kilómetro 1.740 de la Ruta Nacional N° 9, en la localidad de Tumbaya. Durante el operativo, los efectivos controlaron un Chevrolet Prisma en el que circulaban un hombre y una mujer mayores de edad.

Al ser consultados, ambos manifestaron que venían desde La Quiaca y que viajaban hacia la provincia de Buenos Aires con fines turísticos. Durante las preguntas de rutina, la pareja comenzó a dar respuestas contradictorias.

Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto
Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto

Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto

Además, el conductor aseguró que era titular del vehículo, pero al realizar las consultas correspondientes se detectó que el auto no era de su propiedad. Ante esta situación, los gendarmes tomaron contacto con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó realizar una inspección más profunda del rodado.

El perro “Yin” detectó la droga en Tumbaya

Intervino el perro antinarcóticos “Yin”, que olfateó distintas partes del vehículo. Cuando pasó por el sector del tanque de combustible, el can cambió su actitud y marcó la posible presencia de estupefacientes. Por ese motivo, el procedimiento fue trasladado hacia el asiento del Escuadrón para continuar con la requisa.

Hallaron 24 ladrillos de cocaína

Ya en las instalaciones de la Unidad, y en presencia de testigos, el personal de Gendarmería observó paquetes envueltos en nylon sumergidos dentro del combustible. En total, extrajeron 24 ladrillos de cocaína, con un peso de 25 kilos 140 gramos. La Unidad Fiscal interviniente autorizó el secuestro de la droga, del vehículo y de otros elementos vinculados a la causa.

Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto
Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto

Tumbaya: hallaron 24 ladrillos de cocaína dentro del tanque de un auto

Tanto el hombre como la mujer quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737. La investigación continuará para determinar el origen y destino de la droga, además de posibles vínculos con otras personas involucradas en la maniobra.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a dos bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy

Una perra de Gendarmería detectó 42 kilos de cocaína en Jujuy: hay un detenido

Hallaron en Salta más de 112 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna

Cae una mujer en un operativo de Gendarmería con un cargamento de cocaína valuado en $262 millones

Lo que se lee ahora
Detienen a una mujer y le secuestran cocaína valuada en $262 millones en el departamento Copo.
Policiales.

Cae una mujer en un operativo de Gendarmería con un cargamento de cocaína valuado en $262 millones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Copa Argentina confirmó la sede y cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Estadio 23 de Agosto.
Deportes.

Racing vs Defensa y Justicia en Jujuy por Copa Argentina: día y horario

Auto en contramano por Ruta 66. video
Policiales.

Iba en contramano por una autopista de Jujuy y tenía 2,7 de alcoholemia

Encontraron el cuerpo de una jujeña que era buscada desde diciembre de 2025
Policiales.

Encontraron el cuerpo de una jujeña que era buscada desde diciembre de 2025

Se fueron sin pagar de un bar en España y dejaron una nota que desató polémica.
Sociedad.

Viral: se fueron sin pagar de un bar y dejaron una nota que desató polémica

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel