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26 de mayo de 2026 - 16:04
Jujuy.

En Tumbaya un auto chocó contra animales sobre la Ruta 9: hay heridos

Un auto con cuatro ocupantes chocó contra animales sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Tumbaya Grande.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Proyecto nuevo - 2026-05-26T160116.221

Un auto chocó contra animales sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Tumbaya Grande, durante la tarde de este martes. El siniestro vial involucró a un Peugeot Partner negro en el que viajaban cuatro personas.

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Según informaron, alrededor de las 13 horas se tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Tumbaya Grande. Al llegar al lugar, personal interviniente individualizó un vehículo Peugeot Partner de color negro, que habría colisionado con animales de la zona. En el auto viajaban cuatro ocupantes, quienes fueron asistidos por personal del SAME.

La propietaria perdió ocho animales

En el lugar también se encontraba la propietaria de los animales, quien indicó que perdió ocho ejemplares como consecuencia del impacto. Personal de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia correspondiente al conductor, que arrojó resultado negativo. Por el momento, se investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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