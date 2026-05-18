Jujuy registra 3 mil animales atropellados en las rutas desde 2023 a la fecha

Animales atropellados en las rutas de Jujuy

La preocupación por la fauna silvestre atropellada en las rutas jujeñas crece con el paso del tiempo. Un relevamiento realizado desde agosto de 2023 por el biólogo de la Universidad Nacional de Jujuy, Luis Aguado, reveló que ya se contabilizaron alrededor de 3 mil animales muertos por siniestros viales en distintos corredores de la provincia.

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El dato surge en medio de una creciente alarma por la aparición de especies silvestres atropelladas en rutas nacionales, como ocurrió recientemente con un gato montés hallado muerto en la zona de Chalicán.

El trabajo de investigación se desarrolla principalmente sobre la Ruta Nacional 34, entre San Salvador de Jujuy y Yuto, y también sobre la Ruta Nacional 9, desde la capital provincial hasta La Quiaca.

“Estoy haciendo monitoreo de fauna atropellada desde agosto del 2023 y hasta la fecha tenemos ya 3.000 animales atropellados acá en la provincia”, explicó Aguado.

El especialista aclaró que el relevamiento contempla únicamente fauna silvestre y no incluye perros ni gatos domésticos, que son registrados por separado y suelen aparecer con mayor frecuencia en zonas urbanas.

Los zorros son los animales más atropellados

Entre las especies más afectadas aparecen el zorro de monte y el zorro gris, que encabezan las estadísticas del estudio.

“Tenemos más de 170 zorros encontrados atropellados y se atropellan durante todo el año”, señaló el biólogo.

Detrás de ellos aparecen distintas especies de aves, especialmente la lechucita vizcachera, muy frecuente en sectores de la puna jujeña.

Aguado indicó además que no existe una época específica donde disminuyan significativamente los atropellos, aunque sí cambian las especies afectadas según la temporada.

“Los anfibios están más asociados a la época de lluvia, mientras que algunos reptiles, en invierno, se asientan sobre la ruta para levantar temperatura y ahí son atropellados”, detalló.

Un lobito de río sorprendió a los investigadores

Uno de los hallazgos que más sorprendió al equipo fue el atropellamiento de un lobito de río, una especie muy difícil de observar en estado silvestre.

“Es una especie muy rara de encontrar, incluso los biólogos que la estudian la encuentran muy poco”, sostuvo Aguado.

El ejemplar fue encontrado en cercanías de San Pedro durante la época seca, algo considerado inusual por los investigadores. Otro caso similar también fue registrado en Tumbaya.

“Encontrarlo significa que estaba buscando agua en algún lugar o pasó algo que todavía no sabemos”, agregó.

Embed - Universidad Nacional de Jujuy, Luis Aguado

La problemática afecta a toda la provincia

Según explicó el especialista, los atropellamientos se producen prácticamente en toda la extensión de las rutas estudiadas y no únicamente en puntos específicos.

“Se atropella a lo largo de toda la ruta por igual”, indicó.

Sin embargo, aclaró que cerca de las ciudades disminuyen los casos de fauna silvestre y aumentan los de animales domésticos debido al cambio de vegetación y urbanización.

En la Ruta 9, especialmente en sectores de quebrada y puna, también se detectó una importante cantidad de aves atropelladas.

Alertan por especies en riesgo

El estudio también encendió alarmas sobre algunas especies que podrían ingresar en categorías de conservación preocupantes si la situación continúa.

Uno de los casos mencionados fue el del oso melero, un oso hormiguero presente en la provincia y que, debido a sus movimientos lentos, suele quedar expuesto al tránsito vehicular.

“Son especies grandes y se las puede evitar atropellar”, afirmó Aguado.

Además, remarcó que si no se toman medidas preventivas, algunas especies podrían enfrentar serios problemas de conservación en el futuro.

“Eso nos da un alerta de que si no hacemos ahora algo pueden llegar en algún momento casi a la extinción”, advirtió.

Piden mayor conciencia al volante

Para el biólogo, una de las principales herramientas para reducir los atropellamientos es la concientización de los conductores y la reducción de velocidad en rutas donde existe presencia de fauna.

“Lo principal que tenemos que hacer es sacar un poco el pie del acelerador”, expresó.

Si bien destacó que existe legislación y señalización vial sobre fauna silvestre, consideró que muchas veces no se le presta la atención necesaria.

“La legislación está, pero las rutas son muchas y es imposible ejercer un control total. Por eso la conciencia de quienes manejan es fundamental”, concluyó.