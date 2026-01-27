Más de 2.800 animales murieron atropellados en rutas de Jujuy en solo dos años

Más de 2.800 animales murieron atropellados en rutas de Jujuy durante los últimos dos años, según un relevamiento realizado por el biólogo Luis Aguado. El estudio se llevó a cabo entre agosto de 2023 y la actualidad, a lo largo de más de 450 kilómetros de las rutas nacionales 9 y 34 , desde San Salvador de Jujuy hasta La Quiaca.

Luis Aguado explicó en diálogo con Canal 4 que el estudio surgió a partir del interés personal y académico por especies que revisten importancia para la conservación. A partir de esa motivación, decidió convertir la problemática en un tema de investigación sistemático.

Los relevamientos se realizaron una vez por mes y abarcaron distintos tramos de ambas rutas, con el objetivo de registrar de manera constante los atropellamientos de fauna silvestre y animales domésticos.

Durante el período analizado, Aguado contabilizó más de 2.800 animales muertos por atropellamientos. El número refleja una situación sostenida en el tiempo y distribuida a lo largo de todo el recorrido estudiado.

Las rutas 9 y 34 concentran un tránsito intenso y atraviesan zonas urbanas, rurales y naturales, lo que incrementa el contacto entre vehículos y fauna.

Gran variedad de especies afectadas

El relevamiento registró una amplia diversidad de especies atropelladas. Entre los reptiles se identificaron lagartijas, lagartos y víboras. También se encontraron anfibios como ranas y sapos.

En el caso de las aves, se detectó una gran cantidad de ejemplares de distintas especies, mientras que entre los mamíferos se registraron zorros, peludos o quirquinchos, comadrejas, sarigüellas y burros. A estos se suman animales domésticos como perros y gatos.

Zonas donde se concentran los atropellamientos

Según explicó Aguado, los atropellamientos se distribuyen de manera bastante pareja a lo largo de ambas rutas. Sin embargo, existen sectores donde se detectan concentraciones más altas.

Los animales domésticos aparecen con mayor frecuencia en zonas cercanas a los límites de ciudades y poblados, una situación que se relaciona con el abandono y el desplazamiento hacia las rutas.

Sectores críticos detectados

Uno de los puntos con mayor cantidad de perros atropellados se ubica en la salida de Palpalá. En ese sector, los registros superan al resto del recorrido.

Más al norte, pasando Humahuaca, se identificó la mayor cantidad de burros atropellados. En menos de dos años se contabilizaron 35 casos, un dato que genera preocupación por el tamaño del animal y el riesgo de siniestros viales graves.

La relación con la época del año

El estudio también analizó la influencia de las estaciones. De acuerdo con los registros, durante el invierno se produce un mayor número de atropellamientos.

Esto se relaciona con la temperatura del asfalto, que durante los meses fríos se mantiene más caliente y atrae a los animales que buscan refugio térmico.

El impacto sobre la Ruta 9

En la Ruta 9, las aves encabezan la lista de animales atropellados. A lo largo del recorrido se registraron patos, gaviotas y otras especies.

En la zona de Abra Pampa, las lechuzas aparecen como las más afectadas. En algunos muestreos mensuales se llegaron a contabilizar hasta 20 ejemplares atropellados en un solo relevamiento. Entre los mamíferos, los peludos se registran con mayor frecuencia en la zona de Tres Cruces.

La situación en la Ruta Nacional 34

En la Ruta 34, los principales registros corresponden a zorros grises o zorros de monte. El relevamiento contabilizó más de 150 ejemplares atropellados durante el período estudiado.

También se detectó una presencia significativa de comadrejas y sarigüellas, lo que marca un impacto constante sobre la fauna silvestre en ese corredor vial.

Un trabajo que aporta datos concretos

El relevamiento realizado por Luis Aguado aporta datos detallados sobre el impacto del tránsito vehicular en la fauna de Jujuy. La información permite identificar zonas de riesgo y especies más afectadas, y constituye una base para el análisis de medidas preventivas en rutas provinciales y nacionales.