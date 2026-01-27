martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 20:29
Fauna.

Más de 2.800 animales murieron atropellados en rutas de Jujuy en solo dos años

El biólogo Luis Aguado presentó un relevamiento realizado en Jujuy entre San Salvador y La Quiaca sobre las rutas 9 y 34.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Animales atropellados en Jujuy

Animales atropellados en Jujuy

Más de 2.800 animales murieron atropellados en rutas de Jujuy durante los últimos dos años, según un relevamiento realizado por el biólogo Luis Aguado. El estudio se llevó a cabo entre agosto de 2023 y la actualidad, a lo largo de más de 450 kilómetros de las rutas nacionales 9 y 34, desde San Salvador de Jujuy hasta La Quiaca.

Lee además
Choque fatal en la ruta 34
Siniestro.

Choque fatal en la ruta 34: un motociclista murió y el otro conductor sufrió heridas graves
choque fatal en ruta nacional 9: confirmaron que cuatro heridos estan en codigo rojo
Impactante.

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

animales atropellados (1)

Un relevamiento impulsado desde el interés por la conservación

Luis Aguado explicó en diálogo con Canal 4 que el estudio surgió a partir del interés personal y académico por especies que revisten importancia para la conservación. A partir de esa motivación, decidió convertir la problemática en un tema de investigación sistemático.

Los relevamientos se realizaron una vez por mes y abarcaron distintos tramos de ambas rutas, con el objetivo de registrar de manera constante los atropellamientos de fauna silvestre y animales domésticos.

Cifras que muestran una problemática extendida

Durante el período analizado, Aguado contabilizó más de 2.800 animales muertos por atropellamientos. El número refleja una situación sostenida en el tiempo y distribuida a lo largo de todo el recorrido estudiado.

Las rutas 9 y 34 concentran un tránsito intenso y atraviesan zonas urbanas, rurales y naturales, lo que incrementa el contacto entre vehículos y fauna.

Gran variedad de especies afectadas

El relevamiento registró una amplia diversidad de especies atropelladas. Entre los reptiles se identificaron lagartijas, lagartos y víboras. También se encontraron anfibios como ranas y sapos.

En el caso de las aves, se detectó una gran cantidad de ejemplares de distintas especies, mientras que entre los mamíferos se registraron zorros, peludos o quirquinchos, comadrejas, sarigüellas y burros. A estos se suman animales domésticos como perros y gatos.

Zonas donde se concentran los atropellamientos

Según explicó Aguado, los atropellamientos se distribuyen de manera bastante pareja a lo largo de ambas rutas. Sin embargo, existen sectores donde se detectan concentraciones más altas.

Los animales domésticos aparecen con mayor frecuencia en zonas cercanas a los límites de ciudades y poblados, una situación que se relaciona con el abandono y el desplazamiento hacia las rutas.

Sectores críticos detectados

Uno de los puntos con mayor cantidad de perros atropellados se ubica en la salida de Palpalá. En ese sector, los registros superan al resto del recorrido.

Más al norte, pasando Humahuaca, se identificó la mayor cantidad de burros atropellados. En menos de dos años se contabilizaron 35 casos, un dato que genera preocupación por el tamaño del animal y el riesgo de siniestros viales graves.

La relación con la época del año

El estudio también analizó la influencia de las estaciones. De acuerdo con los registros, durante el invierno se produce un mayor número de atropellamientos.

Esto se relaciona con la temperatura del asfalto, que durante los meses fríos se mantiene más caliente y atrae a los animales que buscan refugio térmico.

El impacto sobre la Ruta 9

En la Ruta 9, las aves encabezan la lista de animales atropellados. A lo largo del recorrido se registraron patos, gaviotas y otras especies.

En la zona de Abra Pampa, las lechuzas aparecen como las más afectadas. En algunos muestreos mensuales se llegaron a contabilizar hasta 20 ejemplares atropellados en un solo relevamiento. Entre los mamíferos, los peludos se registran con mayor frecuencia en la zona de Tres Cruces.

La situación en la Ruta Nacional 34

En la Ruta 34, los principales registros corresponden a zorros grises o zorros de monte. El relevamiento contabilizó más de 150 ejemplares atropellados durante el período estudiado.

También se detectó una presencia significativa de comadrejas y sarigüellas, lo que marca un impacto constante sobre la fauna silvestre en ese corredor vial.

Un trabajo que aporta datos concretos

El relevamiento realizado por Luis Aguado aporta datos detallados sobre el impacto del tránsito vehicular en la fauna de Jujuy. La información permite identificar zonas de riesgo y especies más afectadas, y constituye una base para el análisis de medidas preventivas en rutas provinciales y nacionales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque fatal en la ruta 34: un motociclista murió y el otro conductor sufrió heridas graves

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Peligro en la Ruta 9: un auto circuló en contramano a alta velocidad por Alto Comedero

Tragedia en la Ruta 34: chocaron con un camión y cayeron por un barranco

A 3 años de la desaparición de Nataniel Guzmán: cómo se desarrolló el caso y qué se sabe hasta ahora

Lo que se lee ahora
Prohibieron la pomada Mentisan video
Salud.

Prohibieron la pomada Mentisan: qué opina una farmacéutica sobre el uso

Por  Claudio Serra

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Los Pumas vuelven a Jujuy. video
Deportes.

Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

La Vendimia de El Bayeh 2025: PH JUAN IRUSTA
Early bird.

La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel