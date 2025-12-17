miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 11:16
Jujuy.

Peligro en la Ruta 9: un auto circuló en contramano a alta velocidad por Alto Comedero

El vehículo recorrió varios kilómetros en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 9 y generó una situación de alto riesgo vial en Alto Comedero.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En contramano por Ruta Nacional 9.

En contramano por Ruta Nacional 9.

La situación quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. En los registros se observa al vehículo avanzando en sentido opuesto al tránsito habitual, en un tramo de circulación constante.

El hecho generó alarma entre quienes transitaban por la zona, debido al peligro que representa este tipo de maniobras en una ruta nacional.

La maniobra obligó al resto de los conductores a extremar precauciones para evitar una colisión frontal. La Ruta Nacional 9 es una de las vías más transitadas de acceso y salida de San Salvador de Jujuy, por lo que el riesgo se incrementa en horarios de circulación intensa.

Embed - Circulaba en contramano por Ruta Nacional 9

