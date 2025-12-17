Peligro en la Ruta 9: un auto circuló en contramano a alta velocidad por Alto Comedero

En contramano por Ruta Nacional 9.

Un episodio de alto riesgo vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Un automóvil fue captado mientras circulaba en contramano por varios kilómetros y a gran velocidad.

La situación quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. En los registros se observa al vehículo avanzando en sentido opuesto al tránsito habitual, en un tramo de circulación constante.

El hecho generó alarma entre quienes transitaban por la zona, debido al peligro que representa este tipo de maniobras en una ruta nacional.

Circulación en sentido contrario y cruce de carril Según se pudo observar en las imágenes, el automóvil avanzó durante varios kilómetros en contramano. En un momento del recorrido, el conductor se cruzó de carril pese a la presencia de otro vehículo que circulaba correctamente.

La maniobra obligó al resto de los conductores a extremar precauciones para evitar una colisión frontal. La Ruta Nacional 9 es una de las vías más transitadas de acceso y salida de San Salvador de Jujuy, por lo que el riesgo se incrementa en horarios de circulación intensa. Embed - Circulaba en contramano por Ruta Nacional 9

