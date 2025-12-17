miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 08:51
Aeropuertos.

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

ATEPSA inicia hoy un paro escalonado que afecta vuelos nacionales e internacionales. En Jujuy ya se registran demoras y una cancelación.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Aeropuerto de Jujuy.

Aeropuerto de Jujuy.

Este miércoles desde las 8 de la mañana comenzó la primera jornada de paro de controladores aéreos dispuesta por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La medida forma parte de un plan de lucha de cinco días que se extiende durante diciembre y coincide con fechas clave como Navidad y Año Nuevo. Cómo afecta en Jujuy.

El conflicto se da en el marco de un reclamo salarial y laboral contra la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Según informó el gremio, la protesta afecta de manera directa las autorizaciones de despegue, aunque se mantienen los servicios mínimos para vuelos sanitarios, humanitarios, de emergencia y de Estado.

Desde las primeras horas del día, la situación comenzó a generar incertidumbre en distintos aeropuertos del país, entre ellos el de Jujuy, donde pasajeros y compañías siguen de cerca la evolución del cronograma.

Qué reclama el gremio de controladores aéreos

ATEPSA explicó que la decisión surge tras meses de falta de acuerdo con EANA. El sindicato denunció ausencia de diálogo, retrasos salariales y despidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia de personal.

Entre los puntos centrales del reclamo figuran la reincorporación de trabajadores cesanteados, la estabilidad laboral, la revisión de la complejidad operativa de aeropuertos y trayectorias aéreas, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

Desde el gremio advirtieron que los despidos afectan la seguridad operacional y agravan la situación diaria en los aeropuertos de todo el país, en especial durante temporadas de alta demanda.

El cronograma de paro que afecta diciembre

El plan de acción sindical se organiza por franjas horarias y por tipo de vuelo. Según el cronograma oficial, las medidas impactan de la siguiente manera:

  • Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos con destino nacional.
  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos con destino nacional.
  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos con destino nacional.
  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todos los aeropuertos.
  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: toda la aviación en el país.

Durante esos horarios no se reciben ni transmiten planes de vuelo, lo que genera demoras, reprogramaciones y cancelaciones, según cada aerolínea.

Aeropuerto de Jujuy
Aeropuerto de Jujuy

Aeropuerto de Jujuy

La postura de EANA frente a la medida

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea rechazaron el paro y calificaron la decisión como inadmisible. A través de un comunicado oficial, señalaron que la medida afecta un servicio esencial garantizado por ley y complica el transporte aéreo en plena temporada de Fiestas.

EANA también recordó antecedentes de conflictos similares durante las vacaciones de invierno y acusó al gremio de intentar paralizar capacitaciones y tareas técnicas fundamentales para el sistema de navegación aérea.

Pese a las críticas, desde el organismo aseguraron que continúan las gestiones para destrabar el conflicto y sostener la normalidad de los vuelos.

La situación de los vuelos en Jujuy este miércoles

En el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, la jornada arrancó con movimientos dispares y mucha expectativa entre los pasajeros.

En cuanto a los vuelos que parten desde Jujuy, los servicios de Aerolíneas Argentinas programados entre las 10 y las 11 con destino a Aeroparque Jorge Newbery se encuentran bajo revisión. Se recomienda a los pasajeros consultar de manera directa con la compañía aérea por posibles demoras o reprogramaciones.

Los vuelos previstos para la tarde, por el momento, figuran en horario según la información disponible en las pantallas del aeropuerto.

Respecto a los vuelos que llegan a la provincia, Aerolíneas Argentinas despegó desde Buenos Aires a las 7:27 con normalidad. El servicio que debía salir de Ezeiza a las 8:05 registra una demora leve, mientras que el vuelo de Flybondi programado para las 8:10 desde Ezeiza fue cancelado.

