Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

Un siniestro vial ocurrido en la noche del jueves dejó como saldo cuatro personas internadas , entre ellas una nena de 4 años , tras un choque entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de la estación de servicio Axion / delegación de Aduana en Palpalá .

El hecho se registró alrededor de las 22.30hs , cuando la Policía y el SAME fueron alertados sobre un choque entre un Renault Duster Oroch y un Volkswagen Gol Trend rojo , en la autopista que une San Salvador de Jujuy con Perico.

Según el parte policial, al llegar al lugar los efectivos encontraron a la camioneta Renault Oroch sobre la banquina, con su conductor atrapado en el interior del habitáculo , por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos y personal del SAME para poder rescatarlo.

A pocos metros estaba el Volkswagen Gol Trend detenido al costado de la ruta, con sus ocupantes ya fuera del vehículo: un hombre mayor de edad que manejaba, una mujer de 34 años y una menor de 4 años . Todos presentaban golpes y fueron asistidos en el lugar antes de ser derivados al hospital.

Los heridos y su estado de salud

De acuerdo a la información oficial, el conductor de la camioneta fue trasladado al hospital Pablo Soria, donde se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneal moderado y quedó en observación. En el parte se dejó constancia de que el hombre presentaba aliento etílico, es decir, signos compatibles con ingesta de alcohol.

Por su parte, el conductor del Gol, la mujer de 34 años y la niña de 4 años fueron derivados al hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá, donde permanecen bajo control médico, fuera de peligro, según consignó El Tribuno de Jujuy.

Alcohol y controles en el lugar

En el lugar trabajó también Seguridad Vial, que se encargó de señalizar la zona para evitar nuevos incidentes y de realizar los controles de alcoholemia. Al conductor del Volkswagen Gol se le practicó el test, que arrojó resultado negativo, mientras se aguardan las actuaciones completas respecto del conductor de la camioneta, quien quedó en manos de los médicos por la gravedad del golpe en la cabeza.

Las causas del choque aún se encuentran bajo investigación. Mientras tanto, las autoridades vuelven a insistir en la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las velocidades máximas y mantener la atención al volante, sobre todo en rutas de alto tránsito como la 66.