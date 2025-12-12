viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 11:57
Jujuy.

Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

El conductor de la camioneta que chocó en Ruta Nacional 66 tenía signos de alcohol y sufrió un traumatismo de cráneo. La niña de 4 años está fuera de peligro.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

Un siniestro vial ocurrido en la noche del jueves dejó como saldo cuatro personas internadas, entre ellas una nena de 4 años, tras un choque entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de la estación de servicio Axion / delegación de Aduana en Palpalá.

Lee además
12 de diciembre: el dia que jujuy abraza su poncho marron
Efemérides.

12 de diciembre: el día que Jujuy abraza su poncho marrón
Recolección de residuos en San Salvador de Jujuy por el Día del Camionero
Trabajo.

Cómo será la recolección de residuos por el Día del Camionero en San Salvador de Jujuy

El hecho se registró alrededor de las 22.30hs, cuando la Policía y el SAME fueron alertados sobre un choque entre un Renault Duster Oroch y un Volkswagen Gol Trend rojo, en la autopista que une San Salvador de Jujuy con Perico.

Cómo fue el siniestro en la Ruta Nacional 66

Según el parte policial, al llegar al lugar los efectivos encontraron a la camioneta Renault Oroch sobre la banquina, con su conductor atrapado en el interior del habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos y personal del SAME para poder rescatarlo.

A pocos metros estaba el Volkswagen Gol Trend detenido al costado de la ruta, con sus ocupantes ya fuera del vehículo: un hombre mayor de edad que manejaba, una mujer de 34 años y una menor de 4 años. Todos presentaban golpes y fueron asistidos en el lugar antes de ser derivados al hospital.

Los heridos y su estado de salud

De acuerdo a la información oficial, el conductor de la camioneta fue trasladado al hospital Pablo Soria, donde se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneal moderado y quedó en observación. En el parte se dejó constancia de que el hombre presentaba aliento etílico, es decir, signos compatibles con ingesta de alcohol.

Por su parte, el conductor del Gol, la mujer de 34 años y la niña de 4 años fueron derivados al hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá, donde permanecen bajo control médico, fuera de peligro, según consignó El Tribuno de Jujuy.

Alcohol y controles en el lugar

En el lugar trabajó también Seguridad Vial, que se encargó de señalizar la zona para evitar nuevos incidentes y de realizar los controles de alcoholemia. Al conductor del Volkswagen Gol se le practicó el test, que arrojó resultado negativo, mientras se aguardan las actuaciones completas respecto del conductor de la camioneta, quien quedó en manos de los médicos por la gravedad del golpe en la cabeza.

Las causas del choque aún se encuentran bajo investigación. Mientras tanto, las autoridades vuelven a insistir en la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las velocidades máximas y mantener la atención al volante, sobre todo en rutas de alto tránsito como la 66.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

12 de diciembre: el día que Jujuy abraza su poncho marrón

Cómo será la recolección de residuos por el Día del Camionero en San Salvador de Jujuy

Mitos y fantasmas del centro de Jujuy: las historias que cuenta la ciudad

¡Llega la promo 2026! Esta tarde será el banderazo en San Salvador de Jujuy

El lanzamiento oficial del Enero Tilcareño 2026 ya tiene fecha

Lo que se lee ahora
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo. video
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

El cierre energético del año que impulsa a destrabar objetivos y activar cambios.
Astrología.

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel