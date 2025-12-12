El lanzamiento oficial del Enero Tilcareño 2026 ya tiene fecha

Tilcara se prepara para vivir la 69ª edición del Enero Tilcareño 2026, con festivales, talleres, circuitos turísticos y actividades todo el mes

Tilcara se alista para vivir una nueva temporada del Enero Tilcareño 2026 , el clásico de la Quebrada que este año llega a su 69ª edición con el lema “Tilcara tu destino – el mejor comienzo del año” y el eje puesto en el patrimonio y la identidad cultural del pueblo. Durante todo el mes habrá festivales, talleres, circuitos turísticos y actividades pensadas para jujeños y turistas que eligen la localidad como punto de partida del verano.

El programa oficial comienza el 3 de enero y se extiende hasta el 1 de febrero , combinando propuestas diurnas y nocturnas en la Plaza Coronel Manuel Álvarez Prado , el Club Terry , museos, espacios culturales y circuitos de las Yungas y la Quebrada.

La previa arranca el sábado 3 de enero con talleres de cerámica en la localidad de Juella , de 10 a 18 horas. El 6 de enero habrá encuentro de pesebres en la plaza central, mientras que el 9 de enero se vivirá la jornada “ Jallalla Warmi ” con exposición de obras de artes plásticas y audiovisuales en el Museo Terry, talleres culturales y la Elección de la Paisana Enero Tilcareño en la plaza.

El sábado 10 de enero será el lanzamiento oficial del Enero Tilcareño 2026 , desde las 7.30 en la Plaza Álvarez Prado, con el lema “Tilcara tu destino” y un homenaje a Remigia Farfán , figura emblemática de la cultura local. Ese día también se realizará la 1ª Edición Homenaje a la Copla en el espacio “El Hornito”, además del XV Festival de Pialada y gran fogón criollo y el III Festival Provincial de Pialada de Mujeres en Camping Peña Encantada, más una fiesta electrónica en Cerro Chico.

Las actividades continuarán a lo largo del mes con festivales “Jallalla Warmi”, capacitaciones en turismo, circuitos a Cerro La Cruz y Garganta del Diablo, concursos y talleres, hasta el cierre del 1 de febrero con la prueba atlética “Tilcara Corre – Edición Verano”.

Festivales centrales y artistas del Enero Tilcareño 2026

Las noches festivaleras tendrán dos fechas centrales en el Club Terry. El sábado 17 de enero se realizará el Festival Enero Tilcareño 2026, con la presentación de Dalmiro Cuéllar, Erick Claros, Fati Sosa, más grupos musicales nacionales y locales y ballets de danzas.

El segundo gran festival será el sábado 24 de enero, también en el Club Terry, con un cartel encabezado por Changuito Yuteño, Tomás Lipán y Tati Domínguez, acompañados por conjuntos locales y cuerpos de baile. El día anterior, viernes 23, la propuesta joven tendrá su lugar con un Festival de Rock en el mismo predio.

Además, el programa incluye el Festival “Jallalla Warmi” con música y danza en la plaza y en el tinglado municipal, sumando un concierto especial en la sala del CAPEC, lo que refuerza el perfil del Enero Tilcareño como una vidriera de artistas de la Quebrada y la región.

Talleres, circuitos turísticos y propuestas para toda la familia

Más allá de los festivales nocturnos, el Enero Tilcareño ofrece una agenda diaria de talleres y circuitos pensados para que los visitantes vivan la cultura local desde adentro. Habrá talleres de cerámica en Juella y en la plaza central, de tulmas, teñido de lana natural, armado de ermitas, poesía y hasta un taller de humita en el Hotel de Turismo a cargo de Lila Serapio.

En paralelo se organizan circuitos turísticos arancelados al Cerro La Cruz, Garganta del Diablo y Canal La Soledad, excursiones diarias desde la Oficina de Información Turística y city tours por Tilcara. A esto se suman la Feria Dulce en Plaza Seca, una feria gastronómica en calle Marcelino Vargas, desfiles de moda, Olimpiadas de verano, la Escuela de Verano 2026 y un curso de inglés turístico en el IES N° 2.

Con una combinación de tradición, música, gastronomía y turismo, el Enero Tilcareño 2026 vuelve a posicionarse como uno de los eventos más fuertes del verano en la Quebrada de Humahuaca. Para más información y consultas, la Municipalidad de Tilcara informó que se puede contactar a la Dirección de Cultura al número que figura en el programa oficial.

Cronograma de actividades

Enero Tilcareño 2026 - “Vive Tilcara, patrimonio e identidad cultural”

Sábado 3 de enero

Taller de cerámica, a cargo del profesor Victoriano Salas. Lugar: localidad de Juella. Hora: 14:00.

Martes 6 de enero

Encuentro de pesebres. Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado.

“Jallalla Warmi”: Exposición de obras de artes plásticas y audiovisuales. Lugar: Museo Regional de Pintura José Antonio Terry. Talleres de la Asociación Amigos de Tilcara. Horario: 10:00 a 18:00.

Elección de la Paisana Enero Tilcareño. Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado.

Viernes 9 de enero

Lanzamiento “Enero Tilcareño 2026 – Tilcara tu destino, el mejor comienzo del año” y homenaje a Remigia Farfán. Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado. Hora: 07:30.

1ª Edición Homenaje a la Copla Enero 2026. Lugar: espacio “El Hornito”. Hora: 14:00.

Sábado 10 de enero

XV Festival de Pialada y Gran Fogón Criollo.

III Festival Provincial de Pialada de Mujeres. Lugar: Camping Peña Encantada.

Taller de cerámica, profesor Victoriano Salas. Lugar: Juella.

Domingo 11 de enero

Festival “Jallalla Warmi”: música y danza. Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado. Horario: 9:00 a 12:00.

Lunes 12 de enero

Taller de tulmas, a cargo de Mabel Mamani. Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado. Actividad arancelada.

Martes 13 de enero

Circuito turístico Cerro La Cruz (arancelado). Salida: 9:30.

Capacitación en turismo, diversidad ambiental y cultural, sostenibilidad del destino y calidad turística (AGTJ). Lugar: Salón Municipal.

Taller de cerámica. Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado.

Taller de cerámica, profesor Victoriano Salas. Lugar: Juella.

Miércoles 14 de enero

Circuito turístico Garganta del Diablo (arancelado).

Encuentro de ceramistas. Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado.

Desfile de moda y talleres libres. Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado.

3ª edición “Espectáculos de Verano” – Ballet Maimará. Lugar: Salón Municipal.

Concierto “Jallalla Warmi”. Lugar: sala del CAPEC, 20:00.

Sábado 17 de enero

Festival Enero Tilcareño 2026 – “El mejor comienzo del año”. Lugar: Club Terry. Hora: 20:00.

Taller de cerámica, profesor Victoriano Salas. Lugar: Juella.

Lunes 19 al jueves 22 de enero

Taller de cerámica.

Taller de tulmas (Mabel Mamani), Plaza Coronel Álvarez Prado (arancelado).

Taller de teñido de lana natural, espacio El Hornito.

Circuitos turísticos (arancelados).

Concurso de hilandera, Plaza Coronel Álvarez Prado.

Taller de armado de ermitas, entrepiso OIT.

Taller de poesía, Plaza Coronel Álvarez Prado.

Viernes 23 de enero

Circuito turístico (arancelado).

Festival de rock. Lugar: Club Terry. Hora: 16:00.

Noche de rock con grupos musicales y ballets. Lugar: Club Terry. Hora: 22:00.

Sábado 24 de enero

Festival Enero Tilcareño – “El mejor comienzo del año”. Lugar: Club Terry.

Lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de enero

Taller de cerámica, profesor Victoriano Salas. Lugar: Juella.

Taller de humita Lugar: Hotel de Turismo Tilcara. Hora: 15:00.

Taller de armado de ermitas, familia Méndez. Lugar: entrepiso OIT.

Circuito turísticoz (arancelado). Salida: 9:30.

Desfile de moda verano (ropa americana). Lugar: Plaza Coronel Álvarez Prado.

Jueves 29 y viernes 30 de enero

Excursiones a Garganta del Diablo, saliendo desde la Oficina de Información Turística, todos los días, en vehículos compartidos.

Feria gastronómica. Lugar: calle Marcelino Vargas.

Circuito turístico (arancelado). Salida: 18:00.

Domingo 1 de febrero

Cierre “Tilcara Corre – Edición Verano”. Prueba atlética.

Actividades permanentes durante enero