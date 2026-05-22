viernes 22 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de mayo de 2026 - 09:53
Gastronomía.

Cuánto cuesta un api con pastel o buñuelos en Jujuy

Con la llegada del frío, el api con pastel o buñuelos vuelve a convertirse en uno de los clásicos más buscados en Jujuy.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Receta de api con pastel.

Receta de api con pastel.

Lee además
Carlín y la gente por Canal 4
Jujuy.

Arranca "Carlín y la gente" por la pantalla de Canal 4 con una propuesta imperdible
¿cazuela de cayote?: el plato que sorprendio a carlin y desperto curiosidad en jujuy
Receta.

"¿Cazuela de cayote?": el plato que sorprendió a Carlin y despertó curiosidad en Jujuy

Durante una recorrida de Carlin y la Gente, Carlín visitó un tradicional puesto gastronómico que lleva más de dos décadas ofreciendo uno de los sabores más típicos de la provincia. “Hace más de 20, 30 años”, contaron desde el lugar al hablar sobre la historia del puesto.

Y ante una pregunta que muchos seguramente se hacen, revelaron cuánto cuesta actualmente el clásico combo. “El completo está a 4.000 pesos”, detallaron. Ese precio incluye el api acompañado por un pastel o un buñuelo.

Api: te damos una receta fácil para hacer junto a la familia
Api: te damos una receta fácil para hacer junto a la familia

Api: te damos una receta fácil para hacer junto a la familia

“La gente espera que llegue el frío”

Desde el puesto aseguraron que con la llegada de las bajas temperaturas, muchos clientes ya empiezan a acercarse. “La gente espera que llegue el frío para venir y tomarse un api re calentito”, señalaron.

El api, una bebida tradicional andina muy consumida en el norte argentino y Bolivia, suele ganar protagonismo durante las jornadas más frescas y se convirtió en un clásico de encuentros, ferias y paseos.

Embed - Cuánto cuesta un api con pastel o buñuelos en Jujuy

Qué es el api y por qué es tan tradicional en Jujuy

El api es una bebida caliente de origen andino que con el paso de los años se convirtió en un clásico del norte argentino, especialmente en provincias como Jujuy y Salta. Preparado principalmente con maíz morado, su sabor intenso y su consistencia espesa.

En Jujuy suele aparecer con fuerza apenas empiezan los primeros fríos y es común encontrarlo en ferias, mercados y puestos gastronómicos acompañado por pastel, tortillas o buñuelos.

Cómo se prepara el api caliente

La receta tradicional del api combina harina de maíz morado con agua caliente, azúcar y especias como canela, clavo de olor y cáscaras de naranja o limón, que le aportan su aroma característico.

Uno de los secretos más importantes está en mezclar primero la harina con agua fría antes de incorporarla a la olla, para evitar grumos. Después, la preparación se cocina lentamente mientras se revuelve de manera constante hasta lograr una textura espesa y cremosa.

Cuándo y dónde ver Carlin y la Gente

Todos los sábados desde las 13, Carlín Andrade sale a recorrer las calles de Jujuy para encontrarse con personajes, historias, anécdotas, sabores y escenas cotidianas que forman parte de la vida de la provincia. Carlin y la Gente se emite por Canal 4 de Jujuy y también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube.

Con una propuesta cercana y espontánea, el programa pone el foco en aquello que ocurre todos los días: ferias, barrios, encuentros inesperados y personas que tienen algo para contar. Porque muchas veces las mejores historias aparecen en la calle.

Embed - CARLIN Y LA GENTE | La irresistible Vieja Terminal y las mejores compras

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Arranca "Carlín y la gente" por la pantalla de Canal 4 con una propuesta imperdible

"¿Cazuela de cayote?": el plato que sorprendió a Carlin y despertó curiosidad en Jujuy

"Soy analfabeta y con esto hice estudiar a mis hijos": la historia de una vendedora que emocionó a Carlín

Interrupción programada de luz en Arroyo Colorado, Yuto y Tilcara

Preocupa el aumento de virus respiratorios en Jujuy: qué síntomas se repiten y cuándo consultar

Lo que se lee ahora
Convocan a una gran juntada para intercambiar figuritas del Mundial en Jujuy video
Jujuy.

Convocan a una gran juntada para intercambiar figuritas del Mundial en Jujuy

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Nevó en Tilcara: las increíbles imágenes de Molulo completamente blanco video
Jujuy.

Nevó en Tilcara: las increíbles imágenes de Molulo completamente blanco

Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy
Jujuy.

El Niño del Chañi volverá a Jujuy después de más de un siglo

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 10 años después logró reencontrarlo
Sociedad.

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 12 años después pudieron reencontrase

Los Pumas en Jujuy: cuándo juegan, dónde será y qué se sabe de los entrenamientos video
Rugby.

Los Pumas en Jujuy: cuándo juegan, dónde será y qué se sabe de los entrenamientos

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel