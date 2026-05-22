Receta. "¿Cazuela de cayote?": el plato que sorprendió a Carlin y despertó curiosidad en Jujuy

Jujuy. Arranca "Carlín y la gente" por la pantalla de Canal 4 con una propuesta imperdible

Durante una recorrida de Carlin y la Gente , Carlín visitó un tradicional puesto gastronómico que lleva más de dos décadas ofreciendo uno de los sabores más típicos de la provincia. “Hace más de 20, 30 años”, contaron desde el lugar al hablar sobre la historia del puesto.

Con la llegada del otoño y el invierno comienza una de las épocas más fuertes para este tipo de comidas regionales. “Ahora arrancamos con el otoño y el invierno” , explicaron.

Y ante una pregunta que muchos seguramente se hacen, revelaron cuánto cuesta actualmente el clásico combo. “El completo está a 4.000 pesos”, detallaron. Ese precio incluye el api acompañado por un pastel o un buñuelo.

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“La gente espera que llegue el frío”

Desde el puesto aseguraron que con la llegada de las bajas temperaturas, muchos clientes ya empiezan a acercarse. “La gente espera que llegue el frío para venir y tomarse un api re calentito”, señalaron.

El api, una bebida tradicional andina muy consumida en el norte argentino y Bolivia, suele ganar protagonismo durante las jornadas más frescas y se convirtió en un clásico de encuentros, ferias y paseos.

Embed - Cuánto cuesta un api con pastel o buñuelos en Jujuy

Qué es el api y por qué es tan tradicional en Jujuy

El api es una bebida caliente de origen andino que con el paso de los años se convirtió en un clásico del norte argentino, especialmente en provincias como Jujuy y Salta. Preparado principalmente con maíz morado, su sabor intenso y su consistencia espesa.

En Jujuy suele aparecer con fuerza apenas empiezan los primeros fríos y es común encontrarlo en ferias, mercados y puestos gastronómicos acompañado por pastel, tortillas o buñuelos.

Cómo se prepara el api caliente

La receta tradicional del api combina harina de maíz morado con agua caliente, azúcar y especias como canela, clavo de olor y cáscaras de naranja o limón, que le aportan su aroma característico.

Uno de los secretos más importantes está en mezclar primero la harina con agua fría antes de incorporarla a la olla, para evitar grumos. Después, la preparación se cocina lentamente mientras se revuelve de manera constante hasta lograr una textura espesa y cremosa.

Cuándo y dónde ver Carlin y la Gente

Todos los sábados desde las 13, Carlín Andrade sale a recorrer las calles de Jujuy para encontrarse con personajes, historias, anécdotas, sabores y escenas cotidianas que forman parte de la vida de la provincia. Carlin y la Gente se emite por Canal 4 de Jujuy y también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube.

Con una propuesta cercana y espontánea, el programa pone el foco en aquello que ocurre todos los días: ferias, barrios, encuentros inesperados y personas que tienen algo para contar. Porque muchas veces las mejores historias aparecen en la calle.