Un hombre murió en la terminal de San Pedro de Jujuy

La ciudad de San Pedro de Jujuy vivió momentos de tristeza luego de que un maletero de la terminal de ómnibus falleciera tras sufrir una repentina descompensación mientras trabajaba. El hombre era conocido por quienes frecuentan el lugar y desde hacía años desarrollaba tareas vinculadas al movimiento de equipajes y asistencia a pasajeros.
El hecho ocurrió durante la tarde del jueves, alrededor de las 18, en el predio de la terminal. Según se pudo conocer, el trabajador realizaba sus actividades habituales cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó frente a otras personas que se encontraban en el lugar.
La situación generó alarma inmediata entre choferes, vendedores, pasajeros y compañeros de trabajo, quienes acudieron rápidamente para intentar asistirlo mientras aguardaban la llegada del personal médico de emergencias.
Momentos de tensión en la terminal
Testigos señalaron que los primeros minutos resultaron desesperantes debido al delicado estado de salud del hombre. Algunas personas intentaron auxiliarlo hasta que arribó una ambulancia del SAME al lugar.
Los profesionales de la salud iniciaron maniobras de reanimación en el predio de la terminal y posteriormente resolvieron trasladarlo de urgencia hacia el Hospital Guillermo Paterson, principal centro sanitario de la ciudad.
Pese a los esfuerzos realizados durante el recorrido y una vez en el hospital, el trabajador ingresó sin signos vitales. Fuentes consultadas indicaron que el deceso se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Tras el episodio, efectivos de la Unidad Regional Nº 2 de la Policía de Jujuy llegaron hasta la terminal para llevar adelante las actuaciones correspondientes y ordenar las tareas de rigor en el lugar.
La investigación quedó bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso el cumplimiento del protocolo previsto para este tipo de situaciones.
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