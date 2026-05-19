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19 de mayo de 2026 - 15:53
Deportes.

Más de 100 parejas compitieron en el Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy

El circuito Tierra Brava de San Pedro de Jujuy recibió a más de 100 parejas en el Campeonato Argentino de Mountain Bike.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy

Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy

El Campeonato Argentino de Mountain Bike por parejas se disputó en San Pedro de Jujuy, con la participación de más de 100 duplas en el circuito Tierra Brava. La competencia reunió a ciclistas de distintas categorías en una pista especialmente acondicionada para la ocasión.

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Una jornada positiva para el deporte jujeño

Esteban Velo, presidente del Club Jujeño de Mountain Bike, destacó el desarrollo de la competencia y valoró las condiciones en las que se llevó adelante la jornada. “Fue una jornada realmente muy buena, nos acompañó el clima, al principio teníamos un poco de miedo que llueva y se complique, pero la verdad que bien, el circuito estuvo bien marcado, excelente”, expresó.

Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy
Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy

Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy

Todos los resultados del Argentino de Mountain Bike

  • Elite: Franco Mejías - Matías Carrizo
  • Sub 23: Agustín Fabián D’amico - Diego Barrojo
  • Master A: Fernando Castro - Augusto Fattorini
  • Master B1: Juan Castillo - Franco Alveroni
  • Master B2: Franco Marcelo Velardez - Leonardo Javier
  • Master C1: Nicolás Granara - Diego Mauricio Kram
  • Master C2: Daniel Federico García Santos - René Osvaldo
  • Master D: José Florencio Núñez - Víctor Manuel
  • Junior: Samuel Mateo Sotomayor Rizo - Juan Manuel
  • Cadetes: Thiago Toledo - Facundo Adrián Zotes
  • Menores: Francisco Valero - Germán Rocha Gómez
  • Damas Elite: Emilia Muñoz - Florencia Anabel Ávila
  • Mixto Elite: Mar Agustina Antonella Quirós - Guillermo Ni
  • Mixto A: Marisol Suarez - Carrizo Federico
  • Mixto B: María Sol Corrado Rocha - Carlos Sebastián
  • Mixto C: Zumel – Gregori
  • Padre e hijo A: Santiago Herrera - Marcelo Herrera
  • Padre e hijo B: Adrián Zotes - Leandro Zotes
  • Promo Varones: Cristian Yamil Soria - Leandro Nicolás

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