Más de 100 parejas compitieron en el Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy

Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy

El Campeonato Argentino de Mountain Bike por parejas se disputó en San Pedro de Jujuy, con la participación de más de 100 duplas en el circuito Tierra Brava. La competencia reunió a ciclistas de distintas categorías en una pista especialmente acondicionada para la ocasión.

Los competidores participaron de una carrera sobre un recorrido de 22 kilómetros, con 460 metros de desnivel y un tiempo aproximado de competencia de 1 hora y 10 minutos. El evento fue organizado por el Club Jujeño de Mountain Bike y fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña.

Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy

Una jornada positiva para el deporte jujeño Esteban Velo, presidente del Club Jujeño de Mountain Bike, destacó el desarrollo de la competencia y valoró las condiciones en las que se llevó adelante la jornada. “Fue una jornada realmente muy buena, nos acompañó el clima, al principio teníamos un poco de miedo que llueva y se complique, pero la verdad que bien, el circuito estuvo bien marcado, excelente”, expresó. Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy Argentino de Mountain Bike en San Pedro de Jujuy Todos los resultados del Argentino de Mountain Bike Elite: Franco Mejías - Matías Carrizo

Sub 23: Agustín Fabián D’amico - Diego Barrojo

Master A: Fernando Castro - Augusto Fattorini

Master B1: Juan Castillo - Franco Alveroni

Master B2: Franco Marcelo Velardez - Leonardo Javier

Master C1: Nicolás Granara - Diego Mauricio Kram

Master C2: Daniel Federico García Santos - René Osvaldo

Master D: José Florencio Núñez - Víctor Manuel

Junior: Samuel Mateo Sotomayor Rizo - Juan Manuel

Cadetes: Thiago Toledo - Facundo Adrián Zotes

Menores: Francisco Valero - Germán Rocha Gómez

Damas Elite: Emilia Muñoz - Florencia Anabel Ávila

Mixto Elite: Mar Agustina Antonella Quirós - Guillermo Ni

Mixto A: Marisol Suarez - Carrizo Federico

Mixto B: María Sol Corrado Rocha - Carlos Sebastián

Mixto C: Zumel – Gregori

Padre e hijo A: Santiago Herrera - Marcelo Herrera

Padre e hijo B: Adrián Zotes - Leandro Zotes

Promo Varones: Cristian Yamil Soria - Leandro Nicolás

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