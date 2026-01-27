Así es el calendario del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

El Club Jujeño de Mountain Bike detalló cómo será el calendario de actividades para el 2026 , con competencia a nivel provincial, regional y nacional en circuitos de nuestra provincia.

El 22 de febrero se corre la primera fecha del Campeonato Provincial de MTB de Jujuy . La competencia tendrá la modalidad Rally y será en Tilquiza, con un circuito que tendrá los track para los competidores que se inscriban.

Uno recorre desde La Cuesta hasta el Recreo Criollo, con una distancia de 21 kilómetros, un desnivel de 380 metros y un tiempo estimado en 1 hora 30 minutos para completarlo. En el caso del circuito para otras categorías, largarán también en esa zona con un total de 35 kilómetros, un desnivel de 760 metros y una duración para completar la prueba de 2 horas en el otro.

Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

La segunda fecha del campeonato local se hará un mes después, el 22 de marzo; la tercera fecha el 6 de agosto y la cuarta fecha del 1 de noviembre. Se espera que este año se sumen más biker en un torneo atrapante y de desafíos.

Las fechas especiales

El Club Jujeño también detalló cómo y cuándo serán las fechas especiales que ya tienen días confirmados. Por ejemplo, la fecha del Campeonato Argentino de Parejas será en nuestra provincia el 16 y 17 de mayo, mientras que el Abierto Argentino se concretará el 5 y 6 de septiembre en Jujuy.

Qué es el mountain bike

El Mountain Bike (MTB) o ciclomontañismo es un deporte apasionante que combina adrenalina, resistencia y contacto directo con la naturaleza. Existen diferentes modalidades del MTB, cada una con características únicas que ponen a prueba la técnica, fuerza y valentía de los ciclistas.

El Cross Country MTB es la modalidad más popular. Se realiza en circuitos de 5 km aproximadamente, con subidas exigentes y descensos técnicos. Los ciclistas compiten por categorías y deben completar varias vueltas según la dificultad del terreno y su nivel.

El Downhill MTB es pura adrenalina. Los ciclistas descienden individualmente, contra el cronómetro, en pistas de 1 a 5 km con saltos, rampas, piedras y obstáculos naturales. Gana el que logre el mejor tiempo.

El Maratón MTB consiste en largas distancias, entre 60 y 120 km, combinando senderos, caminos destapados y pequeños tramos de pavimento (no más del 15%). El Punto a Punto es similar, pero con recorridos más cortos (menos de 50 km).

El Freeride MTB es un descenso largo, de más de 8 km, en el que los ciclistas deben sortear obstáculos naturales sin necesidad de una pista marcada. El Four Cross es similar al Downhill, pero en esta modalidad compiten cuatro ciclistas al mismo tiempo en una pista en descenso con rampas, peraltes y curvas cerradas.

Las modalidades del MTB ofrecen opciones para todos: desde quienes buscan resistencia y contacto con la naturaleza (XC, maratón), hasta los que prefieren la adrenalina del descenso extremo (DH, Four Cross, Freeride).