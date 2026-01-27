martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 17:28
Grilla.

Así es el calendario del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

El Club Jujeño de Mountain Bike confirmó cuando arranca la temporada en Jujuy y cuáles son las competencias previstas para el 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Calendario 2026 de Mountain Bike en Jujuy (Archivo)

Calendario 2026 de Mountain Bike en Jujuy (Archivo)

El Club Jujeño de Mountain Bike detalló cómo será el calendario de actividades para el 2026, con competencia a nivel provincial, regional y nacional en circuitos de nuestra provincia.

Lee además
dos ciclistas de jujuy ganaron medallas en el sudamericano de mountain bike
Ciclismo.

Dos ciclistas de Jujuy ganaron medallas en el Sudamericano de Mountain Bike
AgustinaApaza brilló en el Campeonato Sudamericano de Mountain Bike
Chile.

Agustina Apaza brilló en el Campeonato Sudamericano de Mountain Bike

El 22 de febrero se corre la primera fecha del Campeonato Provincial de MTB de Jujuy. La competencia tendrá la modalidad Rally y será en Tilquiza, con un circuito que tendrá los track para los competidores que se inscriban.

Uno recorre desde La Cuesta hasta el Recreo Criollo, con una distancia de 21 kilómetros, un desnivel de 380 metros y un tiempo estimado en 1 hora 30 minutos para completarlo. En el caso del circuito para otras categorías, largarán también en esa zona con un total de 35 kilómetros, un desnivel de 760 metros y una duración para completar la prueba de 2 horas en el otro.

Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026
Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

La segunda fecha del campeonato local se hará un mes después, el 22 de marzo; la tercera fecha el 6 de agosto y la cuarta fecha del 1 de noviembre. Se espera que este año se sumen más biker en un torneo atrapante y de desafíos.

Las fechas especiales

El Club Jujeño también detalló cómo y cuándo serán las fechas especiales que ya tienen días confirmados. Por ejemplo, la fecha del Campeonato Argentino de Parejas será en nuestra provincia el 16 y 17 de mayo, mientras que el Abierto Argentino se concretará el 5 y 6 de septiembre en Jujuy.

Qué es el mountain bike

El Mountain Bike (MTB) o ciclomontañismo es un deporte apasionante que combina adrenalina, resistencia y contacto directo con la naturaleza. Existen diferentes modalidades del MTB, cada una con características únicas que ponen a prueba la técnica, fuerza y valentía de los ciclistas.

El Cross Country MTB es la modalidad más popular. Se realiza en circuitos de 5 km aproximadamente, con subidas exigentes y descensos técnicos. Los ciclistas compiten por categorías y deben completar varias vueltas según la dificultad del terreno y su nivel.

Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026
Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

El Downhill MTB es pura adrenalina. Los ciclistas descienden individualmente, contra el cronómetro, en pistas de 1 a 5 km con saltos, rampas, piedras y obstáculos naturales. Gana el que logre el mejor tiempo.

El Maratón MTB consiste en largas distancias, entre 60 y 120 km, combinando senderos, caminos destapados y pequeños tramos de pavimento (no más del 15%). El Punto a Punto es similar, pero con recorridos más cortos (menos de 50 km).

El Freeride MTB es un descenso largo, de más de 8 km, en el que los ciclistas deben sortear obstáculos naturales sin necesidad de una pista marcada. El Four Cross es similar al Downhill, pero en esta modalidad compiten cuatro ciclistas al mismo tiempo en una pista en descenso con rampas, peraltes y curvas cerradas.

Las modalidades del MTB ofrecen opciones para todos: desde quienes buscan resistencia y contacto con la naturaleza (XC, maratón), hasta los que prefieren la adrenalina del descenso extremo (DH, Four Cross, Freeride).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dos ciclistas de Jujuy ganaron medallas en el Sudamericano de Mountain Bike

Agustina Apaza brilló en el Campeonato Sudamericano de Mountain Bike

El pueblo con un paisaje único por sus pimientos que permite hace trekking y mountain bike

Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026: cuándo arranca

El presidente de River Plate anunció que techarán y ampliarán el Estadio Mâs Monumental

Lo que se lee ahora
Los Pumas vuelven a Jujuy. video
Deportes.

Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA video
Salud.

Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel