El pueblo con un paisaje único por sus pimientos que permite hace trekking y mountain bike

Al momento de planificar unas escapadas , Argentina despliega una variedad de lugares capaces de competir con cualquier destino internacional . Con cordilleras , costas y rincones llenos de historia , el país ofrece parajes que sobresalen tanto por sus vistas imponentes como por su cocina. Entre ellos, está este pueblo que sorprende a todos los que lo visitan.

Turismo. Así es el pueblo del norte que ofrece aventura, geología y senderos imperdibles

Entre esos sitios figura Payogasta , un poblado salteño marcado por tradiciones bien arraigadas y sabores propios . La zona es reconocida por su producción de pimentón , y durante la temporada de cosecha el terreno se tiñe de un intenso manto rojo , creando una postal que atrae a viajeros de todas partes .

Rodeado de montes y zonas de cultivo , el lugar ofrece un paisaje sereno y un clima limpio que realza su encanto . Este pequeño poblado fusiona costumbres ancestrales con un entorno atractivo donde la historia todavía se percibe en sus caminos de tierra .

Con propuestas que incluyen excursiones , actividades al aire libre e incluso una celebración local , Payogasta se convierte en una parada recomendada para quienes buscan un descanso distinto .

En Payogasta se pueden llevar a cabo diferentes actividades.

Dónde está Payogasta, pueblo del norte argentino

Payogasta se ubica sobre la Ruta Nacional 40 en la provincia de Salta, muy cerca de Cachi y a pocos kilómetros del Parque Nacional Los Cardones. El pueblo se encuentra a 2.596 metros de altura y a unos 147 kilómetros de la capital provincial.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Payogasta?

En Payogasta es posible disfrutar de una amplia variedad de propuestas:

Recolección, entorno natural y relax: este rincón salteño ofrece un respiro frente al movimiento de la ciudad. El visitante puede relajarse y contemplar los escenarios que surgen durante la temporada de pimiento, cuando el color rojo domina el paisaje. Además, hay opciones como áreas de acampe, alojamientos familiares y pequeñas bodegas donde se elaboran productos locales.

Qué puedo hacer en Payogasta.

Fiesta Provincial del Pimiento : la festividad propone degustar platos regionales como locro , guaschalocro , cordero a la parrilla y queso de cabra con dulce de cayote , acompañados por los prestigiosos vinos de altura de la zona.

: la festividad propone como , , y , acompañados por los de la zona. Opciones deportivas: los visitantes pueden practicar senderismo, ciclismo de montaña y excursiones en cuatriciclo o vehículos 4x4. Además, la cercanía del Parque Nacional Los Cardones permite admirar imponentes cardonales y observar la fauna típica de la región andina.

Payogasta es una localidad ubicada sobre la Ruta Nacional 40.

Rutas y paseos: se puede recorrer la Ruta del Queso de Cabra o disfrutar del Paseo del Río Calchaquí, que ofrece piletones, canchas deportivas y áreas ideales para picnics.

Cómo llegar a Payogasta

Para acceder a Payogasta, primero es necesario volar desde Buenos Aires hasta la ciudad de Salta. Desde allí, se debe continuar por la Ruta Nacional 68 hasta llegar a Chicoana, y luego conectar con la Ruta Provincial 33, que atraviesa la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo y la Recta del Tintín. En total, el trayecto abarca aproximadamente 150 kilómetros.