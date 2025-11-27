El pueblo con un paisaje único por sus pimientos que permite hace trekking y mountain bike

En Payogasta se pueden llevar a cabo diferentes actividades.
Al momento de planificar unas escapadas, Argentina despliega una variedad de lugares capaces de competir con cualquier destino internacional. Con cordilleras, costas y rincones llenos de historia, el país ofrece parajes que sobresalen tanto por sus vistas imponentes como por su cocina. Entre ellos, está este pueblo que sorprende a todos los que lo visitan.
Entre esos sitios figura Payogasta, un poblado salteño marcado por tradiciones bien arraigadas y sabores propios. La zona es reconocida por su producción de pimentón, y durante la temporada de cosecha el terreno se tiñe de un intenso manto rojo, creando una postal que atrae a viajeros de todas partes.
Rodeado de montes y zonas de cultivo, el lugar ofrece un paisaje sereno y un clima limpio que realza su encanto. Este pequeño poblado fusiona costumbres ancestrales con un entorno atractivo donde la historia todavía se percibe en sus caminos de tierra.
Con propuestas que incluyen excursiones, actividades al aire libre e incluso una celebración local, Payogasta se convierte en una parada recomendada para quienes buscan un descanso distinto.
Dónde está Payogasta, pueblo del norte argentino
Payogasta se ubica sobre la Ruta Nacional 40 en la provincia de Salta, muy cerca de Cachi y a pocos kilómetros del Parque Nacional Los Cardones. El pueblo se encuentra a 2.596 metros de altura y a unos 147 kilómetros de la capital provincial.
Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Payogasta?
En Payogasta es posible disfrutar de una amplia variedad de propuestas:
Recolección, entorno natural y relax: este rincón salteño ofrece un respiro frente al movimiento de la ciudad. El visitante puede relajarse y contemplar los escenarios que surgen durante la temporada de pimiento, cuando el color rojo domina el paisaje. Además, hay opciones como áreas de acampe, alojamientos familiares y pequeñas bodegas donde se elaboran productos locales.
Fiesta Provincial del Pimiento: la festividad propone degustar platos regionales como locro, guaschalocro, cordero a la parrilla y queso de cabra con dulce de cayote, acompañados por los prestigiosos vinos de altura de la zona.
Opciones deportivas: los visitantes pueden practicar senderismo, ciclismo de montaña y excursiones en cuatriciclo o vehículos 4x4. Además, la cercanía del Parque Nacional Los Cardones permite admirar imponentes cardonales y observar la fauna típica de la región andina.
Rutas y paseos: se puede recorrer la Ruta del Queso de Cabra o disfrutar del Paseo del Río Calchaquí, que ofrece piletones, canchas deportivas y áreas ideales para picnics.
Embed
Cómo llegar a Payogasta
Para acceder a Payogasta, primero es necesario volar desde Buenos Aires hasta la ciudad de Salta. Desde allí, se debe continuar por la Ruta Nacional 68 hasta llegar a Chicoana, y luego conectar con la Ruta Provincial 33, que atraviesa la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo y la Recta del Tintín. En total, el trayecto abarca aproximadamente 150 kilómetros.