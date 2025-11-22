Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal

Se trata de un pequeño pueblo jujeño que parece salido de un cuento: escondido detrás de las Serranías del Hornocal, entre cerros verdes y nubes bajas, guarda tradiciones ancestrales, paisajes increíbles y una calma que atrapa al que se anima a llegar.

Caspalá, el pueblo que se esconde tras el Hornocal Reconocido por la Organización Mundial del Turismo como uno de los 10 pueblos más hermosos y sostenibles del mundo, Caspalá se ubica en el departamento Valle Grande, a unos 3.100 msnm y a 240 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Esta comunidad agroganadera comparte con los visitantes su modo de vida: mujeres con sombreros adornados con plata y cintas de colores, rebozos bordados a mano inspirados en las flores del campo y una fuerte identidad andina.

Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal - Caspalá Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal - Caspalá Entre sus principales atractivos se encuentran la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida hacia 1840, el paraje conocido como El Antigüito, con antiguas construcciones de barro, y Pueblo Viejo, un sitio arqueológico donde aún se aprecian vestigios de un poblado prehispánico. La experiencia se completa con las artesanas de Flor de Piedra, que abren sus talleres para mostrar sus bordados, y con caminatas hacia cascadas como Del Silencio y Casa Mocha.

Caspalá, el pueblo que se esconde tras el Hornocal Caspalá, el pueblo que se esconde tras el Hornocal Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal - Caspalá Caspalá Cómo llegar a Caspalá desde San Salvador de Jujuy Para llegar a Caspalá desde la capital provincial hay que tomar la Ruta Nacional 9 hasta Humahuaca y luego continuar por la Ruta Provincial 73. Son unas seis horas y media de camino de cornisa, sinuoso y de ripio en varios tramos, pero con vistas que compensan cada curva: quebradas coloridas, terrazas de cultivo, pequeños caseríos y el imponente marco de las serranías.

Caspalá Caspalá Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Visit Jujuy (@visitjujuy) El acceso forma parte del encanto: no es un destino masivo ni de paso, sino un rincón escondido al que se llega a propósito. Muchas familias del pueblo fortalecieron sus emprendimientos gracias al turismo, ofreciendo hospedajes familiares, gastronomía tradicional, guiados y artesanías que reflejan la cultura del norte argentino. Para quienes buscan desconexión, naturaleza y tradiciones vivas, el viaje hasta Caspalá se convierte en una de esas experiencias que se recuerdan para siempre.

