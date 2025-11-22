sábado 22 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de noviembre de 2025 - 17:59
Turismo.

Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal

Atrás de las Serranías del Hornocal, entre cerros y nubes, guarda paisajes únicos y un camino de acceso que ya es parte de la aventura.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal

Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal

Se trata de un pequeño pueblo jujeño que parece salido de un cuento: escondido detrás de las Serranías del Hornocal, entre cerros verdes y nubes bajas, guarda tradiciones ancestrales, paisajes increíbles y una calma que atrapa al que se anima a llegar.

Lee además
ni el hornocal ni purmamarca: cual es el cerro ideal para visitar en el verano 2025
Escapadas.

Ni el Hornocal ni Purmamarca: cuál es el cerro ideal para visitar en el verano 2025
Camino del Inca - Jujuy
Escapadas.

Ni el Pucará ni Caspalá: el impresionante camino preincaico de Jujuy para el verano 2025

Caspalá, el pueblo que se esconde tras el Hornocal

Reconocido por la Organización Mundial del Turismo como uno de los 10 pueblos más hermosos y sostenibles del mundo, Caspalá se ubica en el departamento Valle Grande, a unos 3.100 msnm y a 240 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Esta comunidad agroganadera comparte con los visitantes su modo de vida: mujeres con sombreros adornados con plata y cintas de colores, rebozos bordados a mano inspirados en las flores del campo y una fuerte identidad andina.

Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal - Caspalá
Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal - Caspalá

Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal - Caspalá

Entre sus principales atractivos se encuentran la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida hacia 1840, el paraje conocido como El Antigüito, con antiguas construcciones de barro, y Pueblo Viejo, un sitio arqueológico donde aún se aprecian vestigios de un poblado prehispánico. La experiencia se completa con las artesanas de Flor de Piedra, que abren sus talleres para mostrar sus bordados, y con caminatas hacia cascadas como Del Silencio y Casa Mocha.

Caspalá, el pueblo que se esconde tras el Hornocal
Caspalá, el pueblo que se esconde tras el Hornocal

Caspalá, el pueblo que se esconde tras el Hornocal

Cómo llegar al pueblo fantástico escondido tras las Serranías del Hornocal - Caspalá
Caspalá

Caspalá

Cómo llegar a Caspalá desde San Salvador de Jujuy

Para llegar a Caspalá desde la capital provincial hay que tomar la Ruta Nacional 9 hasta Humahuaca y luego continuar por la Ruta Provincial 73. Son unas seis horas y media de camino de cornisa, sinuoso y de ripio en varios tramos, pero con vistas que compensan cada curva: quebradas coloridas, terrazas de cultivo, pequeños caseríos y el imponente marco de las serranías.

Caspalá
Caspalá

Caspalá

Embed

El acceso forma parte del encanto: no es un destino masivo ni de paso, sino un rincón escondido al que se llega a propósito. Muchas familias del pueblo fortalecieron sus emprendimientos gracias al turismo, ofreciendo hospedajes familiares, gastronomía tradicional, guiados y artesanías que reflejan la cultura del norte argentino. Para quienes buscan desconexión, naturaleza y tradiciones vivas, el viaje hasta Caspalá se convierte en una de esas experiencias que se recuerdan para siempre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni el Hornocal ni Purmamarca: cuál es el cerro ideal para visitar en el verano 2025

Ni el Pucará ni Caspalá: el impresionante camino preincaico de Jujuy para el verano 2025

Ni el Hornocal ni Paleta del Pintor: el impactante cerro de Jujuy para visitar en verano 2025

Ni El Hornocal ni los Siete Colores: el mágico cerro de Jujuy para visitar en el verano 2025

Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Lo que se lee ahora
Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional
Chapadmalal.

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.
Increíble.

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel