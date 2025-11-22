Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan

La delegación jujeña que participa en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística , que se celebra en San Juan y reúne a las mejores gimnastas de todo el país, tuvo una destacada actuación en los niveles 6 al 10. Organizado por la Federación Sanjuanina de Gimnasia y fiscalizado por la Confederación Argentina de Gimnasia, el torneo es uno de los eventos más relevantes del calendario nacional.

En la categoría infantil nivel 7, Brisa Alba, representante del Club Gorriti, logró obtener la primera medalla para Jujuy con un tercer puesto en la prueba de suelo. Además, se ubicó cuarta en salto, quedando muy cerca de otro podio. Este desempeño destaca su nivel competitivo a nivel nacional, donde se posicionó como la número 15 en el país tras la fase de clasificación. La preparación de Brisa contó con el apoyo del cuerpo técnico conformado por profesores especializados en coreografía, danza y entrenamiento físico: Daniela Meriles, Alejandra, Lemos y Luis Flores.

Una delegación con altas expectativas

Junto a Brisa, otras representantes jujeñas compiten en este torneo, especialmente en el nivel 6, con la participación de atletas de Gorriti, Sociedad Gimnástica y Apag, entre las que figuran Luana Flores Montellano, Morena Mamani, Sol Medina, Ana Guerrero, Pilar Testarelli, Pilar Cosaro y Brinella Stachiolla. Estas gimnastas continúan en competencia aguardando nuevas pruebas programadas para los días siguientes.

Este torneo constituye un espacio fundamental para evaluar el desarrollo técnico y competitivo de las gimnastas en distintos niveles, propiciando el intercambio de experiencias y la potenciación del deporte a nivel regional y nacional.

La destacada actuación de la delegación jujeña representa un reconocimiento al esfuerzo individual y colectivo, apuntalado por un equipo técnico profesional.