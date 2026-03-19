Desempleo en Argentina: qué provincias tienen los índices más altos y cómo quedó Jujuy

El desempleo en Argentina fue de 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 , de acuerdo con el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicado por el INDEC este 18 de marzo de 2026.

El relevamiento se realiza sobre 31 aglomerados urbanos y mostró un escenario desigual entre regiones del país. En términos absolutos, el desempleo ya alcanza a más de 1,6 millones de personas en todo el país.

La región con peor resultado fue el Gran Buenos Aires, con una tasa de desocupación de 8,6%. Dentro de ese bloque, los Partidos del Gran Buenos Aires llegaron al 9,5%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró 4,8%. También por encima del promedio nacional quedó la región Pampeana, con 7,7%.

Después del Gran Buenos Aires y la región Pampeana, el Noreste se ubicó como la tercera región con mayor desempleo, con 5,6%. Más atrás aparecieron Cuyo, con 4,9%; la Patagonia, con 4,8%; y el Noroeste, con 4,2%, que quedó por debajo del promedio nacional de 7,5%.

Entre los aglomerados con los índices más altos del país se destacaron Gran La Plata, Mar del Plata y Río Gallegos, todos con 9,5%. También figuraron San Nicolás-Villa Constitución con 9,4%, Gran Córdoba con 8,8%, Río Cuarto con 8,6% y Gran Resistencia con 8,2%.

Desocupacion.jpg Desempleo en Argentina (foto ilustrativa).

En el otro extremo, el menor nivel de desempleo del país se registró en Santiago del Estero-La Banda, con 0,6%. También mostraron tasas bajas Viedma-Carmen de Patagones, con 1,3%, y Gran San Luis, con 1,5%.

Cómo quedó Jujuy en el informe del INDEC

Dentro de la región Noroeste, el aglomerado Jujuy-Palpalá registró una tasa de desocupación de 2,2% en el cuarto trimestre de 2025. De esta manera, quedó por debajo del promedio regional del NOA, que fue de 4,2%, y también bastante por debajo del promedio nacional de 7,5%.

En la comparación regional, Salta tuvo una tasa de desempleo de 5,9% y Gran Tucumán-Tafí Viejo de 5,6%, por lo que Jujuy-Palpalá quedó entre los aglomerados con mejor desempeño laboral del Noroeste. Solo Santiago del Estero-La Banda mostró un dato más bajo, con 0,6%.

El informe del INDEC aclara que la EPH releva 31 aglomerados urbanos, por lo que estos datos no incluyen localidades más pequeñas ni zonas rurales.