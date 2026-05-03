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3 de mayo de 2026 - 10:53
País.

Salta registra una de las tasas más altas de tuberculosis de Argentina

La provincia de Salta presenta una de las tasas más elevadas de tuberculosis a nivel nacional y preocupa porque está muy por encima del promedio en Argentina.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
En 2025, Argentina notificó 16.445 casos de tuberculosis, la cifra más alta de la última década.
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La iniciativa fue presentada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, encabezada por Laura Cartuccia, junto al equipo técnico del programa.

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Diagnóstico más rápido y mayor detección

Desde la cartera sanitaria explicaron que el alto índice provincial responde en parte a una política activa de búsqueda y registro de casos, lo que permite detectar pacientes que antes no estaban dentro del sistema.

“Hoy hay más control, más seguimiento y más diagnóstico”, sostuvo Mangione durante su exposición.

Uno de los ejes centrales del plan es la incorporación del método molecular GeneXpert, que permite confirmar la enfermedad y detectar resistencia a medicamentos en menos de dos horas. Esta tecnología busca reemplazar progresivamente la baciloscopía tradicional y acortar los tiempos de inicio del tratamiento.

Fortalecimiento del sistema de salud

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La estrategia también contempla reforzar la red sanitaria, con eje en el Hospital Señor del Milagro, y garantizar resultados diagnósticos en menos de 24 horas en todo el territorio, especialmente en las zonas del norte provincial. Además, el plan propone elevar la tasa de éxito de los tratamientos del 71% actual al 90%, en línea con objetivos nacionales.

Un rol clave lo tendrá la Atención Primaria de la Salud, a través de agentes sanitarios que detectan casos en territorio y supervisan los tratamientos mediante el sistema de Tratamiento Directamente Observado. También se prevé un enfoque intercultural, con personal bilingüe y materiales adaptados para comunidades originarias.

Situación nacional

A nivel país, los últimos datos registran 933 muertes por tuberculosis en 2024 y una tasa de mortalidad de 1,8 por cada 100.000 habitantes.

Frente a este escenario, Salta busca consolidar una política sanitaria basada en la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de los casos, en una provincia donde la enfermedad continúa representando un desafío estructural para el sistema de salud.

Medicación y casos asociados

Emergencia por tuberculosis en niños y adolescentes
Emergencia por tuberculosis en niños y adolescentes

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Durante la presentación, se abordó la necesidad de garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos, incluyendo formulaciones pediátricas, mediante un control logístico centralizado.

Otro punto crítico es la coinfección con VIH, que presenta mayores niveles de letalidad. En ese sentido, se reforzarán las estrategias de detección conjunta y seguimiento específico de estos pacientes.

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