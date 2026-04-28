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28 de abril de 2026 - 13:15
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Un hombre murió tras incendiarse su casa en Salta

El fuego consumió su vivienda durante la madrugada y la víctima, de unos 60 años, no logró salir.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendio en una casa de Salta.

Incendio en una casa de Salta.

Un incendio ocurrido en la madrugada de hoy en la zona de El Bajo, en la ciudad de Salta, dejó como saldo la muerte de un hombre de aproximadamente 60 años, conocido por los vecinos como “Pelusa”. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada entre las calles Ituzaingó y Costanera.

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De acuerdo a los primeros datos, el fuego se desató durante la noche y avanzó con rapidez sobre la estructura de la casa. Personal policial y bomberos acudieron al lugar tras el alerta de los vecinos, pero al ingresar confirmaron que el ocupante no logró escapar.

La víctima vivía sola y era conocida en el barrio por su trato cercano. Su casa funcionaba como un espacio de resguardo para personas que atravesaban situaciones difíciles, especialmente en épocas de bajas temperaturas.

Un vecino muy querido en el barrio

Quienes residen en la zona describieron al hombre como una persona solidaria. “Era un hombre generoso, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara”, relató Lidia, vecina del lugar.

Según los testimonios, “Pelusa” solía brindar alojamiento a personas sin techo. Su vivienda se convirtió con el tiempo en un punto de referencia para quienes buscaban ayuda.

El hombre percibía una jubilación y, a pesar de vivir con recursos limitados, mantenía esa práctica de asistencia comunitaria. Su nombre circulaba entre los vecinos como alguien presente ante cualquier necesidad.

Incendio (3)

Las hipótesis sobre el origen del fuego

Hasta el momento, no se confirmó la causa del incendio. Peritos iniciaron tareas para establecer qué provocó el siniestro en el interior de la vivienda.

Entre las hipótesis que se analizan, se mencionan posibles fallas eléctricas, el uso de sistemas de calefacción o algún elemento encendido durante la noche. Las condiciones del lugar, completamente afectado por las llamas, complican el avance de las pericias.

Otra vecina señaló que el hombre atravesaba problemas de salud. “Estaba medicado para dormir, y además era diabético. Quizá, por su estado, no pudo reaccionar a tiempo”, indicó.

La Policía avanza con la investigación para determinar si se trató de un accidente o si existió algún otro factor. Por el momento, no hay indicios firmes que permitan definir el origen del incendio.

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