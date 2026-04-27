Buscan a José Marcelo Areco, un hombre de 58 años desaparecido en Jujuy

José Marcelo Areco, de 58 años, es buscado en Jujuy luego de ausentarse de su hogar desde el jueves 23 de abril. Ante esta situación, se solicita la colaboración de la comunidad para poder establecer su paradero y reunir información que permita avanzar con la búsqueda.

Según la información difundida, Areco fue visto por última vez antes de ausentarse de su domicilio el pasado jueves. Desde entonces, familiares y allegados intentan dar con su ubicación y piden que cualquier persona que pueda haberlo visto se comunique con los teléfonos habilitados para recibir datos.

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Pedido de colaboración a la comunidad En estos casos, cada aporte puede resultar clave. Por eso, se solicita a vecinos, comerciantes, transeúntes y cualquier persona que haya tenido contacto con José Marcelo Areco o que cuente con información sobre sus movimientos recientes, que dé aviso de manera inmediata.

También se recomienda prestar atención en espacios públicos, zonas de circulación habitual, terminales, paradas de colectivos, plazas, centros de salud y otros lugares donde pudiera encontrarse o haber sido visto.

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