La fruta exótica que se produce en Jujuy y Salta y aporta más vitamina C que la naranja

La fruta exótica que se produce en Jujuy y Salta

El litchi es una fruta exótica originaria del sur de China que comenzó a ganar espacio en Argentina, especialmente por su sabor particular, su aporte nutricional y su producción creciente en provincias del norte como Jujuy y Salta .

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Con una pulpa translúcida, jugosa y aromática , el litchi se destaca por un sabor dulce que recuerda a una mezcla entre fresa y pera. Su aspecto también llama la atención: tiene una cáscara rugosa y rojiza, motivo por el que en algunos lugares se lo conoce como “fresa de cocodrilo”.

Aunque su origen está en Asia, el litchi encontró condiciones favorables para desarrollarse en el norte argentino. En provincias como Jujuy y Salta, su cultivo empezó a crecer y su presencia se volvió más visible en distintos puntos de venta . Su llegada al consumo local responde también a una tendencia cada vez más fuerte: la búsqueda de frutas nuevas, con sabores distintos y con buen aporte de nutrientes.

El litchi es una fruta exótica originaria del sur de China El litchi es una fruta exótica originaria del sur de China

Cuáles son los beneficios del litchi

Uno de los principales aportes del litchi es su contenido de vitamina C. Por cada 100 gramos, la fruta aporta 71,5 miligramos de este nutriente, una cifra superior a la de la naranja en la misma porción. La vitamina C contribuye al funcionamiento de las defensas y participa en la formación de colágeno, una proteína fundamental para distintos tejidos del cuerpo.

Además, el litchi contiene fibra, ácido fólico y compuestos antioxidantes como las proantocianidinas. Distintas investigaciones analizaron el potencial de estas sustancias por sus posibles efectos antiinflamatorios, antidiabéticos y vinculados a la salud cardiovascular.

Hidratación, piel y presión arterial

Otro punto fuerte del litchi es su elevado contenido de agua, cercano al 95%. Esta característica favorece la hidratación y le otorga propiedades diuréticas. Según la nutricionista Claudia Palacios, esta fruta podría colaborar con la regulación de la presión arterial, el cuidado de la piel y la producción natural de colágeno. Por su combinación de agua, micronutrientes y antioxidantes, el litchi se posiciona como una alternativa interesante para sumar variedad a la alimentación diaria.

El litchi es una fruta exótica originaria del sur de China El litchi es una fruta exótica originaria del sur de China

Cómo se consume el litchi

El litchi suele consumirse fresco. Para comerlo, se retira la cáscara y se accede a su pulpa jugosa y aromática. También puede utilizarse en ensaladas, batidos, cócteles y postres. Además, se comercializa en versiones deshidratadas o enlatadas.

Con su sabor dulce, su textura particular y su aporte nutricional, el litchi ganó popularidad como una fruta exótica que empieza a tener un lugar propio en la canasta de quienes buscan nuevas opciones para incorporar a su dieta.

Lo que tenés que saber

El litchi es originario del sur de China.

En Argentina se cultiva en provincias del norte como Jujuy y Salta.

Aporta vitamina C, fibra, ácido fólico y antioxidantes.

Tiene cerca de un 95% de agua, por lo que favorece la hidratación.

Puede consumirse fresco, en ensaladas, batidos, postres o versiones deshidratadas.