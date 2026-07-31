Jujuy refuerza la protección sanitaria a la producción de bananas con controles a la fruta importada

Con el objetivo de preservar la sanidad vegetal, la producción local y evitar el ingreso de plagas que podrían ocasionar graves perjuicios a una de las principales economías regionales, desde el Gobierno de Jujuy se dispuso un nuevo esquema de control fitosanitario al ingreso de bananas importadas a la provincia.

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La medida fue adoptada mediante un Decreto Acuerdo luego de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación derogara la normativa que durante más de tres décadas estableció restricciones sanitarias para el ingreso de banana a las provincias productoras del NOA.

En ese contexto, el gobernador Carlos Sadir había expresado su preocupación por el impacto de esa decisión sobre la actividad bananera de Jujuy y del norte argentino, acompañando el reclamo de los productores para que se revisara la Resolución 114/2026.

El objetivo era resguardar una actividad que genera empleo, desarrollo y arraigo, advirtiendo que la flexibilización de los controles podía exponer a las plantaciones a enfermedades de alto impacto y poner en riesgo años de trabajo e inversión.

Reforzar los controles fitosanitarios

Ante esa situación, desde el Gobierno se decidió ejercer las facultades que le corresponden en materia de poder de policía sanitario, estableciendo requisitos obligatorios para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de banana en fresco importada en todo el territorio jujeño.

"No vamos a poner en riesgo el trabajo de nuestros productores ni el patrimonio productivo de Jujuy. Si la Nación modifica las reglas, la Provincia va a ejercer sus facultades para proteger su producción", sostuvo el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud.

Este nuevo esquema busca reducir el riesgo de ingreso de plagas cuarentenarias como Sigatoka Negra, Ralstonia solanacearum y Fusarium Raza 4 Tropical, capaces de destruir plantaciones y dejar tierras improductivas durante décadas.

"Acá no estamos hablando de una cuestión burocrática. Estamos hablando de proteger el suelo, el trabajo y el futuro productivo de Jujuy”, dijo el Ministro y agregó que “una plaga que ingresa puede tardar décadas en erradicarse. Por eso vamos a prevenir, controlar y actuar antes de que el problema llegue a nuestros productores".

Controles para el ingreso de bananas a Jujuy

El Decreto Acuerdo establece que toda banana importada deberá ingresar con certificado fitosanitario de origen que acredite la ausencia de plagas cuarentenarias, Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), declaración jurada sobre procedencia y estado sanitario, Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico, además de someterse a controles físicos y documentales obligatorios en los puestos fitosanitarios de la provincia.

También exige que los frutos ingresen en estado de "verde estricto" y que el transporte se encuentre completamente limpio, libre de tierra, barro, hojas, flores, raíces y cualquier otro resto vegetal.

"Jujuy quiere producir más, generar empleo y abrir mercados, pero también va a cuidar las condiciones que hacen posible producir. El desarrollo productivo no se negocia y la sanidad de nuestra producción tampoco", sostuvo el funcionario.