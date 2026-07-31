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31 de julio de 2026 - 19:46
Jujuy.

El Parque Xibi Xibi de San Salvador de Jujuy cumplió ocho años: inauguraron las nuevas pasarelas

El Parque Xibi Xibi fue inaugurado el 31 de julio de 2018 y se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro de San Salvador de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Parque Xibi Xibi de San Salvador de Jujuy cumplió ochoaños&nbsp;

El Parque Xibi Xibi de San Salvador de Jujuy cumplió ocho años 

El Parque Xibi Xibi celebró este viernes 31 de julio su octavo aniversario desde la inauguración realizada en 2018. La conmemoración contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, vecinos y personas que habitualmente utilizan el espacio para realizar actividades recreativas, deportivas y culturales.

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En el marco de los festejos, quedaron habilitadas dos nuevas pasarelas peatonales que conectan la avenida Hipólito Yrigoyen con la avenida 19 de Abril y permiten ampliar los recorridos dentro del parque. Fueron denominadas Ingeniero Manuel Pérez y Néstor Groppa, en homenaje a dos personalidades reconocidas por sus aportes a la educación, la ingeniería, la literatura y la cultura jujeña.

Las nuevas estructuras buscan mejorar la circulación peatonal entre ambos sectores de la ciudad y avanzar en la conformación de un circuito más amplio alrededor del parque. Durante la ceremonia, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, destacó el impacto que tuvo la obra desde su inauguración. “Es una obra emblemática para el municipio, para nuestra ciudad. Creo que cumplió acabadamente con lo que nos imaginábamos y proyectábamos hace una década”, expresó.

Pasarelas Parque Xibi Xibi&nbsp;

Pasarelas Parque Xibi Xibi

Jorge señaló que la incorporación de las pasarelas permitirá que el espacio deje de funcionar únicamente como un parque lineal y avance hacia un recorrido integrado entre sus distintos sectores. “Ahora va sumando como un nuevo atractivo la posibilidad de ser lineal a convertirse en la O Redonda”.

Sobre las pasarelas, dijo que una lleva el nombre del ingeniero Manuel Pérez, “un nombre que dejó en la educación, en la civilidad jujeña, en su profesión de ingeniero, un gran legado, y Néstor Groppa, que también en la literatura, en la poesía, sobre todo sobre estos lugares tan mágicos e importantes para la ciudad, van a llevar su nombre estas pasarelas”.

Pasarela Parque Xibi xibi

Pasarela Parque Xibi xibi

Además, sostuvo que las nuevas conexiones “van a completar una serie de circuitos para todos los que aman, usan y celebran este hermoso espacio público”. A ocho años de su inauguración, el Parque Xibi Xibi continúa incorporando infraestructura y consolidándose como uno de los espacios públicos más utilizados de la capital jujeña.

Inauguración del Parque Xibi Xibi

En julio de 2018 se realizó la ceremonia inaugural del Parque Xibi Xibi, con la presencia del entonces gobernador Gerardo Morales; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio; y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, entre otras autoridades. La jornada contó con una multitud que acompañó la apertura oficial de uno de los espacios públicos más importantes de la capital jujeña.

El Parque Xibi Xibi de San Salvador de Jujuy cumplió ocho años

El Parque Xibi Xibi de San Salvador de Jujuy cumplió ocho años

El parque tiene 2,5 kilómetros de extensión y, sobre el lecho recuperado, se construyó una red interna de 3,75 kilómetros de ciclovías y caminerías. Además, cuenta con rampas de acceso, juegos integradores, gimnasios urbanos y un moderno sistema de iluminación. Durante aquella ceremonia también quedó inaugurado el anfiteatro “Las Lavanderas”, destinado a actividades artísticas, culturales y recreativas.

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