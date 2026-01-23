Un cumpleaños perruno en el parque Xibi Xibi se volvió viral

Un festejo poco habitual en el parque Xibi Xibi se transformó en uno de los contenidos más compartidos de los últimos días en San Salvador de Jujuy. El cumpleaños número 3 de una perra llamada Iris derivó en una celebración multitudinaria que llamó la atención de vecinos y usuarios de redes sociales.

Viral. Solidaridad en Jujuy: comediante ayuda a un vendedor de pochoclos

Historia. Patatón, el humorista jujeño que transforma la risa en solidaridad en el espacio público

El evento ocurrió a plena luz del día en uno de los espacios verdes más concurridos de la capital jujeña. Allí, una joven organizó una fiesta pensada exclusivamente para su mascota y los “amigos” de cuatro patas que suelen frecuentar el parque.

Las imágenes del festejo comenzaron a circular en plataformas digitales y rápidamente se viralizaron por el despliegue, la estética y la cantidad de perros invitados.

Embed - Festejó el cumple de su perrita en el parque

Una fiesta temática con sello argentino

Iris, la protagonista del evento, celebró sus tres años con una temática inspirada en la Selección Argentina. La perra lució ropa alusiva y se convirtió en el centro de todas las miradas durante la jornada.

La ambientación incluyó una gigantografía con su imagen, decoración acorde a la temática y distintos accesorios preparados especialmente para los invitados. El festejo contó además con gorritos para otros perros, que también formaron parte de las fotos.

El parque Xibi Xibi se transformó por unas horas en un escenario de celebración, con vecinos que se acercaron a observar el evento y registrar el momento.