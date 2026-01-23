viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 13:25
Jujuy.

Un cumpleaños perruno en el parque Xibi Xibi se volvió viral

Una joven celebró los 3 años de su perra Iris con una fiesta temática que reunió a decenas de perros y dueños en el parque Xibi Xibi.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cumpleaños en el Xibi Xibi.

Cumpleaños en el Xibi Xibi.

Un festejo poco habitual en el parque Xibi Xibi se transformó en uno de los contenidos más compartidos de los últimos días en San Salvador de Jujuy. El cumpleaños número 3 de una perra llamada Iris derivó en una celebración multitudinaria que llamó la atención de vecinos y usuarios de redes sociales.

Lee además
Patatón: humorista jujeño video
Historia.

Patatón, el humorista jujeño que transforma la risa en solidaridad en el espacio público
Pataton se solidarizo con un vendedor de Jujuy
Viral.

Solidaridad en Jujuy: comediante ayuda a un vendedor de pochoclos

El evento ocurrió a plena luz del día en uno de los espacios verdes más concurridos de la capital jujeña. Allí, una joven organizó una fiesta pensada exclusivamente para su mascota y los “amigos” de cuatro patas que suelen frecuentar el parque.

Las imágenes del festejo comenzaron a circular en plataformas digitales y rápidamente se viralizaron por el despliegue, la estética y la cantidad de perros invitados.

Embed - Festejó el cumple de su perrita en el parque

Una fiesta temática con sello argentino

Iris, la protagonista del evento, celebró sus tres años con una temática inspirada en la Selección Argentina. La perra lució ropa alusiva y se convirtió en el centro de todas las miradas durante la jornada.

La ambientación incluyó una gigantografía con su imagen, decoración acorde a la temática y distintos accesorios preparados especialmente para los invitados. El festejo contó además con gorritos para otros perros, que también formaron parte de las fotos.

El parque Xibi Xibi se transformó por unas horas en un escenario de celebración, con vecinos que se acercaron a observar el evento y registrar el momento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Patatón, el humorista jujeño que transforma la risa en solidaridad en el espacio público

Solidaridad en Jujuy: comediante ayuda a un vendedor de pochoclos

"Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados", el relato de un jujeño desde Paso de Jama

Grave choque en la colectora de la Ruta 66: un conductor estaría alcoholizado

Fuerte choque en Alto Comedero: dos heridos graves tras un impacto entre un camión y una moto

Lo que se lee ahora
cerraron el paso de jama hasta el proximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana video
Advertencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel