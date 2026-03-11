CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

El gremio CEDEMS resolvió un paro docente provincial para este miércoles 11 de marzo en Jujuy. La medida fue definida durante una asamblea extraordinaria realizada en San Salvador de Jujuy y contempla cese de actividades, movilización y acciones de protesta en la vía pública .

Educación. Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

Desde el sindicato informaron que la jornada se llevará adelante sin asistencia a los lugares de trabajo y con distintas actividades en la capital jujeña. La protesta incluirá además el reclamo para que se reabra la paritaria y para que el incremento salarial que, según señalaron, se otorgará a la Policía, “ sea para todos los estatales ”.

De acuerdo a lo resuelto por la asamblea, durante la mañana está prevista una movilización hacia Casa de Gobierno , donde el sector docente buscará visibilizar sus reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales y restitución de beneficios.

Además, para la tarde el gremio anunció una marcha de antorchas junto a sindicatos estatales y organizaciones sociales que decidan acompañar la convocatoria.

La medida se enmarca en un nuevo capítulo del conflicto salarial y laboral que mantiene el sector con el Ejecutivo provincial.

Qué reclaman los docentes

Entre los principales pedidos del sindicato aparece una contrapropuesta de aumento salarial del 20% hasta mayo, presentada frente a la oferta realizada por el Gobierno.

A eso se suma un reclamo histórico del sector: que el salario inicial docente alcance el valor de la canasta básica. También cuestionan el esquema salarial vigente y piden la eliminación del presentismo, al considerar que ese concepto “no forma parte del salario” y afecta el ingreso real de los trabajadores.

Otro de los puntos que impulsan la protesta es la exigencia de que el aumento salarial que, según expresaron desde el gremio, se aplicará a la Policía con un 55% y un salario inicial de $1.400.000, se extienda también al resto de los trabajadores estatales.

El gremio seguirá en asamblea permanente

Durante la asamblea extraordinaria, CEDEMS también resolvió mantenerse en estado de asamblea permanente, una herramienta sindical que le permite definir nuevas medidas de fuerza en caso de que no haya respuestas a los planteos del sector.