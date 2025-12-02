El Senado distinguió al Parque Xibi Xibi como una iniciativa sobresaliente 

El Senado de la Nación distinguió al Parque Xibi Xibi en el Concurso “ Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal 2025” , seleccionándolo entre las iniciativas más sobresalientes del país en ciudades mayores a 100.000 habitantes.

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, recibió la distinción en el Senado, acompañado por los secretarios de Obras Públicas, Servicios Públicos y Planificación, parte esencial del equipo que ideó, ejecutó y sostuvo el desarrollo del parque.

La Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado destacó que iniciativas como el Xibi Xibi “ contribuyen a construir un país más federal e igualitario , logrando ciudades más inclusivas y sustentables”, agregaron.

Este reconocimiento destaca la importancia de las políticas urbanas que fortalecen la calidad de vida y la integración comunitaria, y el Municipio capitalino fue uno de los siete reconocidos entre casi 120 postulaciones. Para Jorge la distinción fue “una profunda emoción”.

Para el jefe comunal el espacio “lleva 7 años de trabajo y representa una obra que esperó más de 70 años para poder concretarse, atravesando todas las diferencias que la política trae desde la década del 50”, subrayó Jorge.

Recordó que en el 2015 llevó personalmente “una carpeta con la idea inicial” y comenzó un proceso de diálogo institucional con Jorge Sábato, desde el ámbito de la Infraestructura Nacional. “Allí surgió la propuesta inédita de realizar un taller entre Nación, Provincia y Municipio para dejar de lado esas peleas de las jurisdicciones que impiden que se desarrollen los municipios, las provincias y el país.”

Jorge marcó que con la concreción del parque “tuvimos todo tipo de oposiciones en una de las ciudades y provincias más violentas del país en los años 90 y parte del 2000. Pero decidimos continuar, enfrentar las adversidades y esperar los primeros veranos, cuando las lluvias intempestivas parecían que iban a llevarse todo. No fue así: el diseño específico de terrazas permitió consolidar un equipamiento que debía quedar”.

El intendente recordó que San Salvador de Jujuy “hacía cien años que no veía crecer sus parques”, y que la reacción inicial de algunos sectores fue de incredulidad, “me decían: ‘esto va a ser peor mugre que antes’. Y transformamos un basural urbano en el corazón de la ciudad en un espacio que se habita y se comparte permanentemente”.

Para Jorge, el Xibi Xibi generó un cambio cultural. “Antes de estos 40 años de democracia, las ciudades se construían para que la gente circule y no se quede. El Xibi Xibi significó romper ese paradigma: se convirtió en un lugar de encuentro maravilloso”.

Creación del Parque Xibi Xibi

Fue inaugurado el 31 de julio de 2018, y se transformó rápidamente en un espacio de encuentro cotidiano. Con el paso del tiempo, se sumaron canchas de tenis de mesa, básquet 3×3, fútbol-tenis, se están construyendo nuevas pasarelas internas, consolidando su identidad recreativa, deportiva y cultural.

Los otros premios recibidos

El premio otorgado por el Senado se suma a otros reconocimientos nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes en el 2018, que lo consagró como el mejor parque del país por su diseño, su accesibilidad y su valor social.

El Senado distinguió al Parque Xibi Xibi como una iniciativa sobresaliente El Senado distinguió al Parque Xibi Xibi como una iniciativa sobresaliente

Durante la entrega de esta nueva distinción, Jorge remarcó, “transformamos un basural urbano en el corazón de la ciudad en un lugar que se habita y se comparte permanentemente. Cuando hay convicciones, hay que trabajar por eso”.

Y cerró con una reflexión sobre el federalismo y el rol de los municipios, “en un país como este, debemos valorar el poder local. Somos los que estamos más cerca de los problemas y más lejos de las soluciones. Por eso este reconocimiento nos llena de orgullo. Orgullos del Parque Xibi Xibi”.