Hoy es el Día de San José: ¿Por qué se celebra hoy, 19 de marzo?

Por qué el 19 de marzo es el Día de San José.

Cada 19 de marzo , la Iglesia Católica conmemora la Solemnidad de San José , reconocido como el marido de la Virgen María . Es una jornada destinada a destacar la importancia del padre terrenal de Jesús y su papel dentro de la Sagrada Familia .

San José es visto como un ejemplo de paternidad y dedicación al trabajo . En las narraciones de la Biblia se lo describe como una persona íntegra , profundamente dedicada a resguardar a María y al niño Jesús , a quienes acompañó y defendió en situaciones decisivas, como el exilio hacia Egipto .

De este modo, su imagen quedó vinculada a principios como el compromiso , la sencillez y el valor puesto en la vida familiar . Con el paso del tiempo, esta fecha también impulsó diversas celebraciones, entre ellas el Día del Padre o el Día del Hombre , en referencia al modelo que encarna San José en el ámbito del hogar.

La Iglesia estableció este día en su calendario litúrgico para rendirle homenaje y destacar su importancia dentro de la historia cristiana.

La decisión de ubicar esta celebración en esa jornada se vincula con una antigua costumbre de la Iglesia Católica , que hace siglos determinó el 19 de marzo para homenajear a San José . No obstante, el motivo preciso de esa elección no está del todo definido, ya que en la Biblia no figura ninguna referencia exacta sobre la fecha de su nacimiento ni de su fallecimiento .

Los evangelios de San Mateo y San Lucas aportan algunos rasgos de su vida: se estima que San José habría nacido en Belén, más tarde se estableció en Nazaret y se dedicó a labores manuales, posiblemente como carpintero o trabajador de la construcción.

Por qué el 19 de marzo es el Día de San José.

La Iglesia incorporó esta jornada a su calendario litúrgico con el objetivo de honrarlo y subrayar su relevancia dentro de la tradición cristiana. Es recordado como el guardián de la Sagrada Familia, por haber sido una de las presencias más próximas a Jesús entre los personajes bíblicos.

El Día de San José vinculado a otras celebraciones

En distintas naciones europeas, como Italia, España y Portugal, esta fecha se superpone con el Día del Padre, como reconocimiento a su figura, vista durante generaciones como un ejemplo a imitar.

En cambio, en países como Francia, el Reino Unido y gran parte de América Latina se optó por seguir la tradición de Estados Unidos, por lo que hoy el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio.

En esta fecha, la Iglesia Católica celebra la figura del Custodio de la Sagrada Familia.

Por otro lado, en naciones como Colombia, México y Honduras, la conmemoración de San José dio origen al llamado Día del Hombre, una fecha orientada a destacar su papel dentro del ámbito familiar.

A su vez, su compromiso con el trabajo lo convirtió en un referente para los trabajadores. Incluso, además de la celebración del 19 de marzo, la Iglesia Católica instituyó el 1° de mayo como la festividad de San José Obrero, reconocido como el protector de quienes trabajan.