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16 de marzo de 2026 - 19:45
Sociedad.

Cuándo cae Semana Santa y qué días serán feriado en Argentina

El próximo fin de semana largo, será especial ya que se juntan los días de Semana Santa 2026 con el feriado de Malvinas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Semana Santa.

Semana Santa.

Semana Santa 2026 ya tiene fecha en el calendario y trae un dato clave para organizarse: en Argentina quedará un descanso extendido de cuatro días seguidos para gran parte de la población.

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Cuándo cae Semana Santa 2026

La celebración va del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Estas son las fechas centrales:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo

  • Jueves Santo: 2 de abril

  • Viernes Santo: 3 de abril

  • Domingo de Pascua: 5 de abril

El 2026 arrancó a todo ritmo y, después de los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya planifican su próximo fin de semana largo.
Feriado de Semana Santa.

Feriado de Semana Santa.

Qué días son feriado y qué pasa con el Jueves Santo

Por ley, Viernes Santo es feriado nacional inamovible. En cambio, Jueves Santo figura como “día no laborable” (su aplicación puede depender del empleador y el sector).

La particularidad de 2026 es que el Jueves Santo cae 2 de abril, que además es el feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Resultado: se arma el finde XXL del jueves 2 al domingo 5 de abril.

¿El Domingo de Pascua es feriado?

No. El domingo 5 de abril es la fecha de Pascuas, pero no figura como feriado nacional: queda como jornada religiosa y familiar.

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