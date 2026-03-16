Cuándo cae Semana Santa y qué días serán feriado en Argentina

Semana Santa.

Semana Santa 2026 ya tiene fecha en el calendario y trae un dato clave para organizarse: en Argentina quedará un descanso extendido de cuatro días seguidos para gran parte de la población.

Cuándo cae Semana Santa 2026 La celebración va del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Estas son las fechas centrales:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Pascua: 5 de abril El 2026 arrancó a todo ritmo y, después de los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya planifican su próximo fin de semana largo. Feriado de Semana Santa. Qué días son feriado y qué pasa con el Jueves Santo Por ley, Viernes Santo es feriado nacional inamovible. En cambio, Jueves Santo figura como “día no laborable” (su aplicación puede depender del empleador y el sector).

La particularidad de 2026 es que el Jueves Santo cae 2 de abril, que además es el feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Resultado: se arma el finde XXL del jueves 2 al domingo 5 de abril.

¿El Domingo de Pascua es feriado? No. El domingo 5 de abril es la fecha de Pascuas, pero no figura como feriado nacional: queda como jornada religiosa y familiar.

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