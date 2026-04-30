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30 de abril de 2026 - 19:08
Jujuy.

Balance de las medidas de fuerza de las universidades y la situación en Jujuy

Los gremios remarcaron que el conflicto sigue abierto y que el reclamo apunta a recomponer ingresos y garantizar el normal funcionamiento de la universidad.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Situación actual de la UNJU.

Situación actual de la UNJU.

Tras las medidas de fuerza en el sistema universitario, el rector de la UNJu, Mario Bonillo, aseguró que la situación “es cada vez más crítica” por la caída de fondos para funcionamiento y el deterioro salarial. Advirtió que, si no hay cambios, en los próximos meses podrían resentirse actividades claves y hasta la formación de los estudiantes.

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En diálogo con la prensa, Bonillo realizó un balance del conflicto y puso el foco en el impacto que ya se siente en Jujuy y en las universidades nacionales.

Balance de la situación de la UNJU

El rector señaló que desde diciembre del año pasado el escenario se fue “complejizando mucho más”, especialmente por la pérdida de poder adquisitivo en los recursos destinados a gastos de funcionamiento. “Estamos a la mitad de lo que recibíamos para funcionar en otros momentos”, sostuvo, y remarcó que eso obliga a “ajustar muchas cosas”, reducir actividades y reordenar prioridades para sostener el día a día universitario.

Embed - MARIO BONILLO

Riesgo para actividades académicas y formación de estudiantes

Bonillo advirtió que, si la tendencia continúa, en pocos meses podría haber actividades que directamente no se puedan realizar dentro de las universidades.

Según explicó, esto no solo afecta lo administrativo o lo operativo, sino que puede impactar en áreas sensibles: cursadas, prácticas, proyectos y el desarrollo normal del calendario académico.

Salarios, renuncias y pérdida de recursos humanos en las universidades

Otro punto central del balance fue el deterioro salarial. Bonillo indicó que el reclamo por los haberes está encabezado por los gremios docentes y no docentes, pero que sus consecuencias ya se reflejan en la estructura universitaria.

paro universitario.jpg

Mencionó que la situación está asociada a “muchas renuncias” y a la decisión de jóvenes profesionales de no continuar carreras académicas o de investigación porque “ya no es tentador”, lo que —según alertó— “descapitaliza en recursos humanos” a las instituciones.

Preocupación por cambios en el financiamiento universitario

El rector también se refirió al debate legislativo sobre el financiamiento. Señaló que una ley aprobada por insistencia del Congreso el año pasado había sido un “aliciente”, pero advirtió que circula la posibilidad de impulsar otra norma.

En ese marco, expresó preocupación porque un nuevo esquema de financiamiento “agudiza la crisis” y “no solucionaría nada”, según su evaluación.

Reclamos y medidas de fuerza: qué plantean los gremios

Bonillo indicó que hay pronunciamientos institucionales que vienen desde el sistema universitario, mientras que las federaciones gremiales sostienen planes de lucha vinculados al reclamo salarial.

En ese sentido, recordó que el derecho de huelga está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el marco de las discusiones por nuevas medidas de fuerza.

Por su parte, Gabriela Gresores, referente de ADIUNJu, sostuvo que el reclamo docente continúa por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas para sostener el sistema universitario sin afectar derechos laborales ni la continuidad académica.

Desde el gremio explicaron que las medidas de fuerza forman parte del plan de lucha nacional y buscan visibilizar la crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades, incluida la UNJu.

Embed - GRESORES Y HERRERA

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