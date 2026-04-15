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15 de abril de 2026 - 11:24
Jujuy.

Jornada nacional en defensa de las universidades: cómo se desarrolla en Jujuy

El reclamo de las universidades se realiza a nivel nacional y en Jujuy también se está llevando a cabo. Hay clases públicas y cortes de calles en capital.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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La medida busca visibilizar la situación que atraviesan las casas de altos estudios y el impacto de las políticas presupuestarias en el funcionamiento académico.

En la provincia, la jornada se desarrolla en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) con distintas propuestas abiertas a la comunidad. Gabriela Gresor, referente de ADIUNJu, explicó: “Estamos haciendo una exposición de las tareas, una especie de feria de ciencia, pero también de nuestro departamento de salud, de nuestra editorial, es decir, una muestra de muchas de las cosas que hacemos en relación a la sociedad jujeña”.

En ese sentido, destacó el acompañamiento social al señalar que se trata de una comunidad que “viene defendiendo de manera constante” a la universidad pública.

La situación salarial docente

Uno de los principales reclamos del sector está vinculado a los ingresos. Gresor advirtió que los docentes llevan “dos años sin paritarias” y que las recomposiciones salariales se ubican por debajo de la inflación.

“Nosotros venimos con una recomposición salarial de menos del 4%, cuando la inflación ya es de casi el 10% en lo que va del año”, detalló. Además, agregó: “Ya veníamos perdiendo más de la mitad de nuestro salario. Casi la mitad de los compañeros de la UNJu ganan menos de 500 mil pesos”.

La referente también graficó la situación cotidiana: “Con eso, por supuesto, no pagamos ni el colectivo y la verdad que estamos en una situación de desesperación”.

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Medidas de fuerza en curso

La jornada se da en paralelo a un paro docente que se desarrolla durante toda la semana. Según explicó Gresor, el plan de lucha continuará en los próximos días: “La semana que viene nos encontramos en las aulas con nuestros alumnos y compañeros para ver qué ideas hay”.

Asimismo, confirmó que para la semana del 27 está previsto un nuevo paro por siete días: “Estamos preparados para ver cuándo el gobierno va a intentar que se trate la ley”.

Debate por el financiamiento universitario

Otro de los ejes del conflicto es la discusión por el presupuesto destinado a las universidades. Desde el sector advierten sobre proyectos que consideran insuficientes para sostener el funcionamiento del sistema.

“Hay una propuesta que plantea un aumento del 12% para todo el año en presupuesto y salarios, pero eso ya se lo comió la inflación”, sostuvo Gresor. En esa línea, alertó que la situación es “realmente desesperante” y que podría afectar la autonomía universitaria.

Un reclamo que continúa

La jornada “La universidad no se apaga” se replica en todo el país como una forma de visibilizar la problemática del sector. En Jujuy, docentes y trabajadores universitarios mantienen las actividades y anticipan que el conflicto continuará en las próximas semanas en reclamo de mejores condiciones salariales y mayor financiamiento.

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