jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 10:19
Política.

"Ni un derecho menos": ADIUNJu se suma a la marcha nacional contra la reforma laboral

Desde las 16:30 habrá pintada en la sede de ADIUNJu y marcha a partir de las 18hs por las calles del centro en el marco de la jornada nacional de protesta

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
"Ni un derecho menos": ADIUNJu se suma a la marcha nacional contra la reforma laboral

"Ni un derecho menos": ADIUNJu se suma a la marcha nacional contra la reforma laboral

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se suma al repudio contra la denominada Ley de "Modernización" Laboral.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se suma al repudio contra la denominada Ley de “Modernización” Laboral.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se suma al repudio contra la denominada Ley de “Modernización” Laboral.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se suma al repudio contra la denominada Ley de “Modernización” Laboral.

La convocatoria local lleva el lema “Marcha Nacional – ¡Ni un derecho menos!” y fue anunciada por el gremio docente universitario, que se declara en oposición a la denominada Ley de “Modernización” Laboral que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que también motivó la movilización de la CGT a Plaza de Mayo y protestas en distintas ciudades del país.

ADIUNJU
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se suma al repudio contra la denominada Ley de “Modernización” Laboral.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se suma al repudio contra la denominada Ley de “Modernización” Laboral.

Horarios y recorrido de la movilización en Jujuy

Según informaron desde ADIUNJu, la jornada en Jujuy tendrá el siguiente esquema:

  • 16.30: concentración en la sede de ADIUNJu, donde se realizará una pintada de carteles previa a la marcha.

  • 18.00: inicio de la movilización desde Plaza Belgrano, en el centro de la capital jujeña, en el marco de la Marcha Nacional “Ni un derecho menos”.

La actividad está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes y a la comunidad en general, y el gremio remarcó que se trata de una movilización abierta y pacífica en defensa de los derechos laborales y del sistema universitario público.

Paro de la CGT
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se suma al repudio contra la denominada Ley de “Modernización” Laboral.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se suma al repudio contra la denominada Ley de “Modernización” Laboral.

Los ejes del reclamo del gremio docente

En un comunicado, la conducción de ADIUNJu afirmó que la reforma laboral propuesta “no moderniza nada” y la considera un “grave retroceso sobre derechos conquistados”. El gremio sostiene que el proyecto:

  • Facilita despidos y precariza las relaciones laborales mediante formas de contratación basadas en acuerdos individuales.

  • Restringe el derecho de huelga y limita la negociación colectiva.

  • Habilita la legalización de salarios no remunerativos y prevé que sea la propia persona trabajadora quien aporte a un fondo indemnizatorio ante un eventual despido.

Según ADIUNJu, estas medidas tendrían impacto directo en los salarios, agravarían la situación de las obras sociales y profundizarían el desfinanciamiento del sistema previsional.

El sindicato también enmarca su participación en la marcha en la defensa de la Universidad Pública y del Sistema Científico-Tecnológico, y reclama:

  • La incorporación plena de lo estipulado por la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2026.

  • El rechazo a la Ley de “Modernización” Laboral, a la Ley de Libertad Educativa y a una eventual reforma previsional que afecte derechos jubilatorios.

Una jornada en el marco de la protesta nacional

La movilización de hoy en Jujuy se inscribe en la marcha nacional convocada por la CGT y otras centrales sindicales para este 18 de diciembre, con acto central en Plaza de Mayo a partir de las 15, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

