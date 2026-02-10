ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

La A sociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) confirmó su adhesión al paro nacional de la docencia universitaria convocado para el miércoles 11 de febrero. La medida se desarrollará en todo el país y forma parte de una jornada de protesta impulsada por la CONADU Histórica.

En Jujuy, el gremio anunció una movilización con punto de concentración en la intersección de Belgrano y avenida España, a partir de las 18 horas. La convocatoria apunta a visibilizar el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

Según expresaron desde la organización, la iniciativa oficial pone en riesgo derechos adquiridos y profundiza la precarización del trabajo docente en las universidades nacionales.

Desde Adiunju señalaron que la reforma laboral afecta de manera directa a las condiciones de trabajo del sector universitario. En ese marco, el gremio manifestó la necesidad de sostener la protesta en unidad con otros sectores de la clase trabajadora.

“La jornada es clave para fortalecer la articulación de nuestras luchas”, indicaron desde el espacio sindical, al convocar a docentes, investigadores y a la comunidad universitaria a participar de la movilización.

El reclamo se centra en la defensa de los derechos laborales vigentes y en la preservación de las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

ADIUNJu (1)

La convocatoria nacional de CONADU Histórica

La CONADU Histórica llamó a una jornada de protesta con paro total de actividades en todas las universidades nacionales. La medida incluye movilizaciones en distintos puntos del país y una concentración central frente al Congreso de la Nación.

De acuerdo con lo informado por la federación, el eje principal de la protesta es el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo nacional, al que consideran regresivo para los trabajadores del sistema universitario.

Desde el gremio remarcaron que el paro busca instalar el debate en la agenda pública y advertir sobre las consecuencias que tendría la iniciativa en el ámbito educativo.

En el comunicado difundido por la CONADU Histórica, también se cuestionó la postura de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional. El gremio sostuvo que las autoridades universitarias negocian una salida a la crisis presupuestaria sin participación de los trabajadores.

Según el planteo sindical, en lugar de acuerdos parciales, los rectores deberían exigir el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Este posicionamiento se suma al reclamo general por mayor presupuesto, salarios acordes y condiciones laborales estables para la docencia universitaria.

ADIUNJu

Movilización en Jujuy

En el plano local, Adiunju ratificó su participación activa en la jornada del 11 de febrero. La concentración en San Salvador de Jujuy está prevista para las 18 horas en Belgrano y avenida España.

Desde el gremio informaron que la movilización se desarrollará de manera pacífica y abierta, con la participación de docentes universitarios y otros sectores que acompañen el reclamo.

La medida impactará en el normal desarrollo de las actividades académicas durante esa jornada en la Universidad Nacional de Jujuy.