ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

En Jujuy, el gremio anunció una movilización con punto de concentración en la intersección de Belgrano y avenida España, a partir de las 18 horas. La convocatoria apunta a visibilizar el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional.
Según expresaron desde la organización, la iniciativa oficial pone en riesgo derechos adquiridos y profundiza la precarización del trabajo docente en las universidades nacionales.
El reclamo contra la reforma laboral
Desde Adiunju señalaron que la reforma laboral afecta de manera directa a las condiciones de trabajo del sector universitario. En ese marco, el gremio manifestó la necesidad de sostener la protesta en unidad con otros sectores de la clase trabajadora.
“La jornada es clave para fortalecer la articulación de nuestras luchas”, indicaron desde el espacio sindical, al convocar a docentes, investigadores y a la comunidad universitaria a participar de la movilización.
El reclamo se centra en la defensa de los derechos laborales vigentes y en la preservación de las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
De acuerdo con lo informado por la federación, el eje principal de la protesta es el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo nacional, al que consideran regresivo para los trabajadores del sistema universitario.
Desde el gremio remarcaron que el paro busca instalar el debate en la agenda pública y advertir sobre las consecuencias que tendría la iniciativa en el ámbito educativo.
En el comunicado difundido por la CONADU Histórica, también se cuestionó la postura de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional. El gremio sostuvo que las autoridades universitarias negocian una salida a la crisis presupuestaria sin participación de los trabajadores.
Según el planteo sindical, en lugar de acuerdos parciales, los rectores deberían exigir el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Este posicionamiento se suma al reclamo general por mayor presupuesto, salarios acordes y condiciones laborales estables para la docencia universitaria.