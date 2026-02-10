martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 07:50
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

ADIUNJu confirmó su adhesión al paro del 11 de febrero y llamó a concentrar a las 18 en Belgrano y avenida España contra la Reforma Laboral.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.

Lee además
Falleció el jugador Matías Alfonso de Ledesma.
Luto.

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño
Jueves de Comadres en el mercado 6 de Agosto (foto archivo).
Carnaval.

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

En Jujuy, el gremio anunció una movilización con punto de concentración en la intersección de Belgrano y avenida España, a partir de las 18 horas. La convocatoria apunta a visibilizar el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

Según expresaron desde la organización, la iniciativa oficial pone en riesgo derechos adquiridos y profundiza la precarización del trabajo docente en las universidades nacionales.

El reclamo contra la reforma laboral

Desde Adiunju señalaron que la reforma laboral afecta de manera directa a las condiciones de trabajo del sector universitario. En ese marco, el gremio manifestó la necesidad de sostener la protesta en unidad con otros sectores de la clase trabajadora.

“La jornada es clave para fortalecer la articulación de nuestras luchas”, indicaron desde el espacio sindical, al convocar a docentes, investigadores y a la comunidad universitaria a participar de la movilización.

El reclamo se centra en la defensa de los derechos laborales vigentes y en la preservación de las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

ADIUNJu (1)

La convocatoria nacional de CONADU Histórica

La CONADU Histórica llamó a una jornada de protesta con paro total de actividades en todas las universidades nacionales. La medida incluye movilizaciones en distintos puntos del país y una concentración central frente al Congreso de la Nación.

De acuerdo con lo informado por la federación, el eje principal de la protesta es el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo nacional, al que consideran regresivo para los trabajadores del sistema universitario.

Desde el gremio remarcaron que el paro busca instalar el debate en la agenda pública y advertir sobre las consecuencias que tendría la iniciativa en el ámbito educativo.

En el comunicado difundido por la CONADU Histórica, también se cuestionó la postura de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional. El gremio sostuvo que las autoridades universitarias negocian una salida a la crisis presupuestaria sin participación de los trabajadores.

Según el planteo sindical, en lugar de acuerdos parciales, los rectores deberían exigir el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Este posicionamiento se suma al reclamo general por mayor presupuesto, salarios acordes y condiciones laborales estables para la docencia universitaria.

ADIUNJu

Movilización en Jujuy

En el plano local, Adiunju ratificó su participación activa en la jornada del 11 de febrero. La concentración en San Salvador de Jujuy está prevista para las 18 horas en Belgrano y avenida España.

Desde el gremio informaron que la movilización se desarrollará de manera pacífica y abierta, con la participación de docentes universitarios y otros sectores que acompañen el reclamo.

La medida impactará en el normal desarrollo de las actividades académicas durante esa jornada en la Universidad Nacional de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Falleció un jugador de Ledesma: su equipo y el pueblo lo despiden con cariño

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

Villa Jardín de Reyes celebrará una nueva edición del Jueves de Comadres

Mataron a 4 gatos: denuncian envenenamiento de mascotas en barrio 8 de Marzo

Carnaval y consumo de alcohol: recomendaciones para cuidar la salud

Lo que se lee ahora
Cuándo es el Jueves de Comadres 2026. video
SMN.

Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel