martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 11:04
Vuelta a clases.

Canasta escolar: cartucheras a partir de 4 mil pesos y mochilas desde 40 mil

Cada vez falta menos para volver a clases por lo que la gente ya está comprando los artículos de la canasta escolar y comparando precios.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Canasta escolar: cartucheras a partir de 4 mil pesos y mochilas desde 40 mil - Imagen creada con IA

Los chicos se preparan para la vuelta a clases es por ello que las familias ya están averiguando y comprando de a poco los útiles y todos los elementos que forman parte de la canasta escolar.

Precios de cartucheras y mochilas

En diálogo con Canal 4, la vendedora de un local del centro de nuestra ciudad dijo que la gente está comprando y averiguando precios desde enero.

“En cuanto a las cartucheras, éstas van desde los 4 mil pesos, dependiendo del modelo, y las mochilas arrancan en los 40 mil pesos. Las que más se buscan son las que vienen con ruedas. Si compran una buena, les puede llegar a durar hasta un año, todo va a depender de cómo sea el niño o niña y si es cuidadoso”.

Sobre qué busca la gente, la entrevistada dijo: “Buscan de todo un poco, nosotros tenemos promociones con descuentos del 30% o 40%, dependiendo del medio de pago”.

Embed - Canasta escolar: cartucheras a partir de 4 mil pesos y mochilas desde 40 mil

¿Está más caro que el año pasado?

En relación a este tema, Zoe explicó que no variaron demasiado con relación al año pasado: “Nosotros tratamos de mantener los mismos valores que en 2025, salvo algunas excepciones, pero fue muy poca la diferencia”.

