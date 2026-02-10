En diálogo con Canal 4, la vendedora de un local del centro de nuestra ciudad dijo que la gente está comprando y averiguando precios desde enero.
“En cuanto a las cartucheras, éstas van desde los 4 mil pesos, dependiendo del modelo, y las mochilas arrancan en los 40 mil pesos. Las que más se buscan son las que vienen con ruedas. Si compran una buena, les puede llegar a durar hasta un año, todo va a depender de cómo sea el niño o niña y si es cuidadoso”.
Sobre qué busca la gente, la entrevistada dijo: “Buscan de todo un poco, nosotros tenemos promociones con descuentos del 30% o 40%, dependiendo del medio de pago”.
Embed - Canasta escolar: cartucheras a partir de 4 mil pesos y mochilas desde 40 mil
¿Está más caro que el año pasado?
En relación a este tema, Zoe explicó que no variaron demasiado con relación al año pasado: “Nosotros tratamos de mantener los mismos valores que en 2025, salvo algunas excepciones, pero fue muy poca la diferencia”.