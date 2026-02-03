martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 15:49
Educación.

La canasta escolar completa en Jujuy cuesta 300.000 pesos

Como cada año, el inicio del ciclo lectivo representa un desafío para el bolsillo familiar, con fuertes diferencias de precios según el tipo de canasta elegida.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Lee además
Canastaescolar en Jujuy 
Economía familiar.

Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases
Clases en Jujuy.
Educación.

¿Cuándo empiezan las clases en Jujuy?

Los costos varían de manera considerable según el tipo de productos elegidos, la calidad y si se incluyen o no calzado y mochilas de mayor valor.

Opción básica: lo indispensable

Una lista básica de útiles escolares para alumnos de primaria, que incluye artículos esenciales y una mochila simple, tiene en 2026 un costo promedio de $100.000.

Esta opción contempla útiles económicos, una mochila sin carro, guardapolvo y zapatos nuevos, y está pensada para familias que buscan reducir gastos al mínimo.

Opción moderada

Para quienes optan por un combo más completo, que incluye mochila básica con tiras, cartuchera, guardapolvo unisex y útiles escolares, el valor asciende a $118.863.

Si se suman zapatos o zapatillas escolares, con un precio promedio de $50.000, el gasto total ronda los $168.000.

clases aulas.jpg
Falta poco para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Falta poco para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Opción premium: productos de mayor calidad

En el segmento más alto, una canasta escolar premium puede alcanzar los $300.000. Este combo incluye mochila con carro y diseño 3D, cartuchera de dos pisos, guardapolvo y calzado, con marcas y materiales de mayor calidad.

Precios de los principales artículos escolares

Según el relevamiento, el guardapolvo escolar tiene un precio promedio de $37.849, un 13% más que en 2025. En el caso de mochilas y cartucheras, se observaron aumentos más moderados, vinculados al stock remanente y a estrategias comerciales para sostener las ventas en un contexto de consumo más contenido.

  • Cartucheras: desde $5.000 en las opciones más económicas hasta $40.000, según diseño y modelo.

  • Lápices: líneas básicas desde $1.200, con marcas intermedias entre $2.000 y $5.000.

  • Cuadernos N.º 3: alrededor de $6.000.

Embed - CANASTA ESCOLAR EN JUJUY

Mochilas y calzado: cuánto salen en 2026

Las mochilas de espalda sin carro arrancan en $40.000, mientras que las de mejor calidad oscilan entre $135.000 y $180.000, según marca y materiales. Para jardín o primer grado, las mochilas de buena calidad rondan los $134.000.

En cuanto a zapatos y zapatillas escolares, no se registraron subas abruptas respecto al año pasado: los precios van desde $30.000 hasta $80.000, dependiendo del modelo.

Embed - CANASTA ESCOLAR- PRECIO DE LOS ZAPATOS

Canasta escolar para secundaria: subas más fuertes

El panorama cambia en el nivel secundario. Un combo completo de 28 útiles escolares tuvo un incremento del 26%, pasando de $54.675 en 2025 a $68.593 en 2026.

Si se suma una mochila básica, cartuchera tipo canopla y útiles específicos para secundaria, el costo total asciende a $95.592, con una suba del 15% interanual.

Embed - PRECIO CANASTA ESCOLAR EN JUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases

¿Cuándo empiezan las clases en Jujuy?

Canasta escolar 2026: los útiles subieron un 12% con respecto al año pasado

Falta muy poco: cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Realizan una colecta de útiles escolares para chicos de escasos recursos: cómo ayudar

Lo que se lee ahora
Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Facultad de Humanidades. video
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades video
Duelo.

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel