La canasta escolar completa en Jujuy cuesta 300.000 pesos

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026 , las familias jujeñas comienzan a sacar cuentas para equipar a los chicos para la vuelta a clases. Un relevamiento realizado en la provincia, en base a datos de Focus Market , muestra que la canasta escolar para nivel primario aumentó un 12% interanual.

Economía familiar. Canasta escolar en Jujuy: cuánto cuesta prepararse para el inicio de clases

Los costos varían de manera considerable según el tipo de productos elegidos, la calidad y si se incluyen o no calzado y mochilas de mayor valor.

Una lista básica de útiles escolares para alumnos de primaria, que incluye artículos esenciales y una mochila simple, tiene en 2026 un costo promedio de $100.000.

Esta opción contempla útiles económicos, una mochila sin carro, guardapolvo y zapatos nuevos, y está pensada para familias que buscan reducir gastos al mínimo.

Opción moderada

Para quienes optan por un combo más completo, que incluye mochila básica con tiras, cartuchera, guardapolvo unisex y útiles escolares, el valor asciende a $118.863.

Si se suman zapatos o zapatillas escolares, con un precio promedio de $50.000, el gasto total ronda los $168.000.

clases aulas.jpg Falta poco para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Opción premium: productos de mayor calidad

En el segmento más alto, una canasta escolar premium puede alcanzar los $300.000. Este combo incluye mochila con carro y diseño 3D, cartuchera de dos pisos, guardapolvo y calzado, con marcas y materiales de mayor calidad.

Precios de los principales artículos escolares

Según el relevamiento, el guardapolvo escolar tiene un precio promedio de $37.849, un 13% más que en 2025. En el caso de mochilas y cartucheras, se observaron aumentos más moderados, vinculados al stock remanente y a estrategias comerciales para sostener las ventas en un contexto de consumo más contenido.

Cartucheras: desde $5.000 en las opciones más económicas hasta $40.000, según diseño y modelo.

Lápices: líneas básicas desde $1.200, con marcas intermedias entre $2.000 y $5.000.

Cuadernos N.º 3: alrededor de $6.000.

Embed - CANASTA ESCOLAR EN JUJUY

Mochilas y calzado: cuánto salen en 2026

Las mochilas de espalda sin carro arrancan en $40.000, mientras que las de mejor calidad oscilan entre $135.000 y $180.000, según marca y materiales. Para jardín o primer grado, las mochilas de buena calidad rondan los $134.000.

En cuanto a zapatos y zapatillas escolares, no se registraron subas abruptas respecto al año pasado: los precios van desde $30.000 hasta $80.000, dependiendo del modelo.

Embed - CANASTA ESCOLAR- PRECIO DE LOS ZAPATOS

Canasta escolar para secundaria: subas más fuertes

El panorama cambia en el nivel secundario. Un combo completo de 28 útiles escolares tuvo un incremento del 26%, pasando de $54.675 en 2025 a $68.593 en 2026.

Si se suma una mochila básica, cartuchera tipo canopla y útiles específicos para secundaria, el costo total asciende a $95.592, con una suba del 15% interanual.