martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 17:30
Solidaridad.

Realizan una colecta de útiles escolares para chicos de escasos recursos: cómo ayudar

El CAF “Somos Campeones” lanzó una colecta de útiles escolares durante febrero para ayudar a chicos a iniciar las clases.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Colecta de útiles escolares.

Colecta de útiles escolares.

Colecta de útiles escolares.

Colecta de útiles escolares.

Colecta de útiles escolares.

Colecta de útiles escolares.

Lee además
de la cirugia al mar abierto: la historia del nadador jujeno de 14 anos que compitio en dubai
Superación.

De la cirugía al mar abierto: la historia del nadador jujeño de 14 años que compitió en Dubái
Amor animal sin límites.
Ejemplo.

Tiene 16 años y ya salvó más de 100 vidas: la historia de Brenda y su misión de rescatar perros maltratados

La iniciativa busca aliviar el impacto económico que representa la compra de la canasta escolar, especialmente en un contexto donde los precios de los útiles, mochilas y materiales básicos continúan en alza.

Una ayuda concreta para aliviar los gastos escolares

WhatsApp Image 2026-02-03 at 13.03.39
Colecta de útiles escolares.

Colecta de útiles escolares.

En diálogo con Canal 4, Carla Torres, integrante del CAF Somos Campeones, explicó que la campaña consiste en la donación de útiles escolares nuevos o usados en buen estado, como mochilas, carpetas, hojas, cuadernos, cartucheras y otros elementos esenciales.

“Muchas veces quedan útiles de años anteriores que están en buenas condiciones. Nosotros los ponemos en condiciones y los entregamos a los chicos que los necesitan”, señaló Torres.

Además, aclaró que el objetivo no es reemplazar la responsabilidad de las familias, sino colaborar para aliviar gastos puntuales. “Hay mamás que no pueden comprar algunos materiales específicos, como marcadores gruesos para el jardincito, que hoy están muy caros. Entonces tratamos de cubrir esas faltas”, explicó.

Entrega organizada según la necesidad de cada chico

Desde el CAF realizan un relevamiento previo de los niños y jóvenes que asisten al espacio, registrando el grado o nivel educativo y los útiles que necesita cada uno. De esta manera, la distribución se hace de forma personalizada y equitativa.

La campaña está destinada a estudiantes de todos los niveles educativos, desde nivel inicial hasta terciario y universitario, ya que el espacio también acompaña a jóvenes que continúan sus estudios superiores.

Cómo colaborar con la campaña de útiles

WhatsApp Image 2026-02-03 at 13.03.39 (1)
Colecta de útiles escolares.

Colecta de útiles escolares.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo donando útiles escolares nuevos o usados en buen estado, acercándose personalmente al CAF o contactándose a través de sus redes sociales.

Dirección: Manzana 5, lote 24, Remanente 1 – Alto Comedero

Teléfono: 388-462-0235

Facebook: Somos Campeones (logo con la bandera argentina)

La campaña comenzó a mediados de enero y se extenderá durante todo el mes de febrero, con entregas parciales a medida que se reciben las donaciones.

“Cada granito de arena suma y hace una gran diferencia para los chicos”, destacó Carla Torres.

Embed - CARLA TORRES - COLECTA SOLIDARIA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

De la cirugía al mar abierto: la historia del nadador jujeño de 14 años que compitió en Dubái

Tiene 16 años y ya salvó más de 100 vidas: la historia de Brenda y su misión de rescatar perros maltratados

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

Amor, maternidad y un salto al vacío: la historia de una emprendedora que eligió Jujuy

Falta muy poco: cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Lo que se lee ahora
Facultad de Humanidades. video
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Facultad de Humanidades. video
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades video
Duelo.

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy
Capital.

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel