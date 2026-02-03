Falta muy poco: cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Precio kit carnavalero

A pocos días de los eventos centrales del Carnaval 2026, los jujeños ya empiezan a comprar todo para disfrutar de esos días. Según explicó Yolanda, vendedora del rubro, los valores tuvieron un incremento cercano al 50% respecto del año pasado, y armar un kit carnavalero básico para este año ronda los $15.000.

Cuánto cuestan los productos del kit carnavalero Los elementos más buscados ya están disponibles en los comercios y estos son los valores actualizados:

Papel picado: $2.000

Serpentinas (media docena): $3.500

Talco común (bolsa de 20 kg): $13.000

Talco perfumado (bolsa de 20 kg): $16.000

Vaso carnavalero: $800

Vaso modelo alternativo: $900

Jarrita carnavalera: $1.400

Nieve en aerosol: $2.500

Papel picado por kilo: $14.000

Fardo de espuma: $25.000 carnaval kit carnaval Yolanda explicó que, con estos precios, el combo básico se ubica alrededor de los $15.000, aunque muchos clientes eligen sumar otros productos.

“Nosotros llamamos este kit carnavalero, pero hay mucha gente que puede sumar más. Tenés talco color, otras cositas, vinchitas, cuernitos, hay varias cosas más para comprar”.

Embed - KIT CARNAVALERO EN JUJUY Cómo vienen las ventas Según detalló la vendedora, por ahora la actividad está concentrada en averiguación de precios, sobre todo por compras grandes: “Están averiguando precios. Ahora lo que está averiguando la gente es por mayor”. El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy 1 de enero : Chaya de Mojones

: Chaya de Mojones 22 de enero : Jueves de Padrinos

: Jueves de Padrinos 29 de enero : Jueves de Ahijados

: Jueves de Ahijados 5 de febrero : Jueves de Compadres

: Jueves de Compadres 12 de febrero : Jueves de Comadres

: Jueves de Comadres 14 de febrero : Sábado de Desentierro

: Sábado de Desentierro 15 y 16 de febrero : Carnaval Grande

: Carnaval Grande 17 de febrero : Martes de Chaya

: Martes de Chaya 21 de febrero : Carnaval Chico

: Carnaval Chico 22 de febrero : Entierro del Carnaval

: Entierro del Carnaval 28 de febrero : Carnaval de Flores

: Carnaval de Flores 7 de marzo: Carnaval de Remache

