martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 12:02
Jujuy.

Rescataron a una mujer de 77 años tras caer de un caballo en San Antonio

Un amplio operativo permitió asistir a una mujer de 77 años en San Antonio que sufrió un politraumatismo tras caer de su caballo en una zona de difícil acceso.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Un operativo solidario y coordinado se desplegó en una zona de muy difícil acceso del sector Campo Largo, en el distrito Río Blanco, departamento San Antonio, para asistir y evacuar a Gregoriana Lamas, una mujer de 77 años que sufrió un accidente tras caer del caballo mientras cruzaba el río. El procedimiento coordinado entre organismos de Seguridad duró alrededor de 10 horas.

La mujer padeció un politraumatismo en una de sus piernas tras caer del animal cuando intentaba cruzar el Río, en un sector donde el terreno es complejo y el acceso vehicular resulta prácticamente imposible.

La paciente, de 77 años, se accidentó al caer de su caballo mientras cruzaba el río Los Sauces, en el tramo Campo Largo, de la localidad de San Antonio, departamento El Carmen.

Rescataron a una mujer de 77 años
Activación del protocolo de emergencia

Al momento del arribo de los equipos de emergencia, Gregoriana se encontraba en su domicilio con fuertes dolores, por lo que se activó de inmediato el protocolo de evacuación y traslado sanitario, atravesando brazos del Río Blanco y del Río de Los Sauces.

El traslado demandó un importante esfuerzo logístico debido a las condiciones geográficas adversas, requiriendo la intervención de personal especializado en rescate y asistencia en zonas rurales. Tras aproximadamente diez horas de trabajo, la comitiva logró arribar al casco urbano de la localidad de San Antonio, desde donde la paciente fue trasladada al hospital local para recibir la atención médica correspondiente.

Operativo en San Antonio

El operativo fue posible gracias al trabajo articulado de múltiples organismos y al acompañamiento de los familiares de la paciente. P

