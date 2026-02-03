martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 10:55
Policial.

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

A primeras horas del lunes, un hombre perdió la vida en un choque con su moto en Calilegua. La policía realiza actuaciones por esclarecimiento.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)

Un hombre de 52 años perdió la vida en las primeras horas de este lunes tras protagonizar un accidente de tránsito en el acceso a la localidad de Calilegua, en cercanías del sector conocido como El Indio, informaron fuentes policiales.

Choque mortal en Calilegua

A las 00:08 horas, efectivos policiales recibieron un llamado telefónico alertando sobre un accidente en el acceso a Calilegua, por lo que se presentó una patrulla policial en el lugar, a la vez que se solicitó la presencia de personal del SAME y una ambulancia para asistencia médica.

Al arribar, los agentes observaron una motocicleta modelo pistera, de color negra con verde, tirada sobre la vereda cerca del cordón cuneta, sin ocupantes en inmediaciones del vehículo.

Según indicaron las fuentes, el conductor ya había sido trasladado previamente en ambulancia al nosocomio de Calilegua por personal de emergencias, tratándose de un hombre de 52 años de edad.

Hospital de Calilegua
A primeras horas del lunes, un hombre perdió la vida en un choque con su moto en Calilegua. La policía realiza actuaciones por esclarecimiento.

A primeras horas del lunes, un hombre perdió la vida en un choque con su moto en Calilegua. La policía realiza actuaciones por esclarecimiento.

Fallecimiento en el hospital

La víctima fue derivada posteriormente al Hospital Oscar Orías, donde el médico de guardia confirmó que el hombre ingresó sin signos vitales, por lo que se extendió el certificado de defunción.

El profesional señaló que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un “shock distributivo”, término médico vinculado a una falla circulatoria severa tras un traumatismo grave.

Además, se labró un acta de negativa de autopsia, firmada por el señor Juan Carlos Quiquinto, documento que refrenda que no se practicará la autopsia judicial al cuerpo del fallecido.

Personal policial mantiene las actuaciones de rigor por accidente de tránsito a fin de establecer con precisión las circunstancias que provocaron el siniestro. No se informó hasta el momento sobre la intervención de otros vehículos o personas en el hecho.

