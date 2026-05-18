Se cayó parte del techo en la Escuela Lasalle y tres grados tuvieron clases remotas

La caída de parte del techo de una galería en la Escuela Lasalle obligó a que tres grados tuvieran clases remotas este jueves, luego de que el establecimiento detectara el problema al ingresar a las 6.30 de la mañana. Gladys Balderrama, directora de la institución, explicó que también se vio afectada la parte eléctrica del sector y que el Ministerio de Educación fue notificado de inmediato.

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Balderrama contó que la situación fue advertida al inicio de la jornada escolar, cuando el personal ingresó al edificio y encontró parte del techo caído.

Hoy al ingresar a las seis y media de la mañana tuvimos la novedad de que teníamos todo lo del techo caído. En la parte de una galería se cayó y afectó la parte eléctrica. Hoy al ingresar a las seis y media de la mañana tuvimos la novedad de que teníamos todo lo del techo caído. En la parte de una galería se cayó y afectó la parte eléctrica.

A partir de ese momento, la escuela tomó los recaudos necesarios y comunicó lo ocurrido al Ministerio de Educación. Según indicó la directora, desde esa cartera les informaron que enviarían en las próximas horas personal para solucionar el problema.

techo escuela Lasalle (1)

Tres grados tuvieron clases remotas

Por otro lado la docente señaló que, por la caída del techo y la falta de luz en ese sector, no había un lugar disponible para ubicar a tres grados. Por ese motivo, se decidió que esos estudiantes no asistieran al establecimiento.

Quedaron tres grados fuera que no teníamos dónde ubicarlos. Pero las clases se continúan dando en forma remota, o sea que los niños tuvieron sus actividades en su domicilio. Quedaron tres grados fuera que no teníamos dónde ubicarlos. Pero las clases se continúan dando en forma remota, o sea que los niños tuvieron sus actividades en su domicilio.

Los padres fueron informados rápidamente para que no llevaran a los chicos a la escuela. Además, los docentes también se comunicaron con las familias para organizar el trabajo remoto.

Estiman volver a la normalidad

Balderrama explicó que ya había personal recogiendo el material que quedó en el suelo tras la caída del techo.

Desde la institución esperan que el problema pueda resolverse durante la jornada y estiman que este martes 19 de mayo podrían retomar las clases con normalidad.