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18 de mayo de 2026 - 09:37
Jujuy.

Vecinos de Palpalá preocupados por la cantidad de panales de abeja en un espacio verde

Vecinos del barrio Santa Bárbara de Palpalá, están preocupados por la gran cantidad de panales de abeja en el Paseo de los Duendes, donde asisten muchos niños.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Paseo de los Duendes - Palpalá&nbsp;

Paseo de los Duendes - Palpalá 

Vecinos del barrio Santa Bárbara en la ciudad de Palpalá manifestaron su preocupación por la presencia de grandes panales de abejas en el Paseo de los Duendes, un espacio recreativo muy concurrido por familias y niños. Según indicaron, es una situación que viene de larga data. Esto fue advertido días atrás, cuando residentes de la zona detectaron que varias esculturas del paseo comenzaron a ser utilizadas como refugio por las abejas, generando temor ante posibles ataques.

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Paseo de los Duendes - Palpalá
Paseo de los Duendes - Palpalá

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Las colmenas se encuentran dentro de las esculturas

Según informaron los vecinos, los panales se formaron en el interior de algunas de las estructuras decorativas del paseo, entre ellas esculturas con forma de hongo y duende.

El principal inconveniente radica en que las colmenas se encuentran alojadas dentro de las figuras, lo que dificulta su extracción sin intervenir las estructuras.

Debido a ello, para retirar completamente los panales sería necesaria una autorización correspondiente que permita abrir las esculturas sin provocar daños mayores.

Un apicultor retiró uno de los panales

Tras conocerse públicamente la problemática, un apicultor del barrio Antártida Argentina se presentó de manera voluntaria en el lugar y logró extraer uno de los panales.

Sin embargo, todavía permanecen al menos dos colmenas activas dentro de otras esculturas del paseo, por lo que la preocupación de los vecinos continúa vigente.

Reclaman intervención municipal

Habitantes del sector señalaron que la situación ya había sido comunicada meses atrás a las autoridades municipales, aunque aseguran que hasta el momento no hubo una solución definitiva.

Ante la permanencia de las abejas y el constante tránsito de personas en el lugar, los vecinos reiteraron el pedido de una intervención urgente para evitar riesgos, especialmente teniendo en cuenta que el paseo es utilizado frecuentemente como espacio de recreación y encuentro familiar.

Un espacio muy concurrido por familias y niños

El Paseo de los Duendes es uno de los puntos recreativos más visitados del barrio Santa Bárbara, principalmente durante las tardes y fines de semana.

Por este motivo, la presencia de panales en zonas cercanas a los juegos y recorridos genera inquietud entre quienes asisten diariamente al lugar, mientras esperan una solución que permita garantizar la seguridad de los visitantes.

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