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7 de mayo de 2026 - 13:30
Jujuy

Secuestraron caballos sueltos que generaban peligro en calles y rutas de Palpalá

Los caballos fueron encontrados en barrio Martijena y sobre la Ruta Provincial 1, a la altura de Alto La Torre de Palpalá.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Secuestraron caballos sueltos que generaban peligro en calles y rutas de Palpalá

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Las intervenciones se concretaron en sectores donde los animales representaban un riesgo para transeúntes, automovilistas y personas que circulaban por rutas y calles de la ciudad siderúrgica.

Procedimientos en Palpalá

El primer operativo se registró en barrio Martijena, en la esquina de Bahía Blanca y Olavarría, donde un equino deambulaba sin cuidado y ponía en peligro la circulación.

Luego, en otro procedimiento sobre la Ruta Provincial 1, a la altura de barrio Alto La Torre, el personal logró interceptar a otros cuatro equinos junto a una cría al pie. Según indicaron desde la fuerza, los animales representaban una amenaza directa para quienes transitaban por la zona.

Caballos sueltos (2)

Traslado y actuaciones por caballos sueltos

En ambas intervenciones trabajaron efectivos del Cuerpo de Caballería con colaboración del Centro de Gestión y el Grupo Operativo Motorizado.

Tras realizar las consultas correspondientes con el Departamento Contravencional, y por disposición de las autoridades judiciales, los animales fueron trasladados hacia la base de Centro Forestal.

Además, se labraron las actuaciones sumarias correspondientes por infracción a la Ley 5860/14.

Piden responsabilidad a los propietarios

Desde la fuerza recordaron a los propietarios de animales la obligación de mantenerlos dentro de predios cerrados y con las medidas de seguridad necesarias.

El objetivo es evitar sanciones, pero sobre todo prevenir siniestros viales que puedan poner en riesgo la vida de conductores, peatones y de los propios animales.

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