Secuestraron caballos sueltos que generaban peligro en calles y rutas de Palpalá

Secuestraron caballos sueltos que generaban peligro en calles y rutas de Palpalá

Cinco caballos que se encontraban sueltos en la vía pública fueron secuestrados preventivamente en Palpalá , luego de distintos procedimientos realizados por efectivos del Cuerpo de Caballería, dependiente de la Unidad Regional 8.

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Las intervenciones se concretaron en sectores donde los animales representaban un riesgo para transeúntes, automovilistas y personas que circulaban por rutas y calles de la ciudad siderúrgica.

El primer operativo se registró en barrio Martijena , en la esquina de Bahía Blanca y Olavarría , donde un equino deambulaba sin cuidado y ponía en peligro la circulación.

Luego, en otro procedimiento sobre la Ruta Provincial 1 , a la altura de barrio Alto La Torre , el personal logró interceptar a otros cuatro equinos junto a una cría al pie. Según indicaron desde la fuerza, los animales representaban una amenaza directa para quienes transitaban por la zona.

Caballos sueltos (2)

Traslado y actuaciones por caballos sueltos

En ambas intervenciones trabajaron efectivos del Cuerpo de Caballería con colaboración del Centro de Gestión y el Grupo Operativo Motorizado.

Tras realizar las consultas correspondientes con el Departamento Contravencional, y por disposición de las autoridades judiciales, los animales fueron trasladados hacia la base de Centro Forestal.

Además, se labraron las actuaciones sumarias correspondientes por infracción a la Ley 5860/14.

Piden responsabilidad a los propietarios

Desde la fuerza recordaron a los propietarios de animales la obligación de mantenerlos dentro de predios cerrados y con las medidas de seguridad necesarias.

El objetivo es evitar sanciones, pero sobre todo prevenir siniestros viales que puedan poner en riesgo la vida de conductores, peatones y de los propios animales.