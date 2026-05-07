Secuestraron caballos sueltos que generaban peligro en calles y rutas de Palpalá

Cinco caballos que se encontraban sueltos en la vía pública fueron secuestrados preventivamente en Palpalá, luego de distintos procedimientos realizados por efectivos del Cuerpo de Caballería, dependiente de la Unidad Regional 8.
Las intervenciones se concretaron en sectores donde los animales representaban un riesgo para transeúntes, automovilistas y personas que circulaban por rutas y calles de la ciudad siderúrgica.
Procedimientos en Palpalá
El primer operativo se registró en barrio Martijena, en la esquina de Bahía Blanca y Olavarría, donde un equino deambulaba sin cuidado y ponía en peligro la circulación.
Luego, en otro procedimiento sobre la Ruta Provincial 1, a la altura de barrio Alto La Torre, el personal logró interceptar a otros cuatro equinos junto a una cría al pie. Según indicaron desde la fuerza, los animales representaban una amenaza directa para quienes transitaban por la zona.
Traslado y actuaciones por caballos sueltos
En ambas intervenciones trabajaron efectivos del Cuerpo de Caballería con colaboración del Centro de Gestión y el Grupo Operativo Motorizado.
Tras realizar las consultas correspondientes con el Departamento Contravencional, y por disposición de las autoridades judiciales, los animales fueron trasladados hacia la base de Centro Forestal.
Además, se labraron las actuaciones sumarias correspondientes por infracción a la Ley 5860/14.
Piden responsabilidad a los propietarios
Desde la fuerza recordaron a los propietarios de animales la obligación de mantenerlos dentro de predios cerrados y con las medidas de seguridad necesarias.
El objetivo es evitar sanciones, pero sobre todo prevenir siniestros viales que puedan poner en riesgo la vida de conductores, peatones y de los propios animales.
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