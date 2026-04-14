Un conductor chocó contra un caballo en Libertador: hubo daños materiales y cortes

Un conductor protagonizó un fuerte choque contra un caballo sobre la Ruta Nacional 34, en el acceso sur a Libertador General San Martín. El siniestro ocurrió en los primeros minutos de la mañana de este martes y provocó un corte total del tránsito durante algunos minutos.

Dónde ocurrió el siniestro El hecho se registró a la altura del sector conocido como “La Pantalla”, sobre la Ruta Nacional 34, en el acceso sur a Libertador General San Martín.

Hasta el momento, no se pudo establecer en qué circunstancias se produjo el impacto, pero fuentes policiales indicaron que un automóvil que circulaba por el sector chocó contra un caballo, el cual quedó tendido en la cinta asfáltica.

Embed - UN AUTO CHOCÓ CONTRA UN CABALLO EN RUTA 34 A LA ALTURA DE LIBERTADOR Tampoco trascendieron precisiones sobre el estado de salud de los ocupantes del vehículo involucrado. Si bien estuvo en el lugar personal del SAME, se desconoce que las personas involucradas sufrieron heridas leves.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Vial, que realizó tareas de control mientras se llevaban adelante las actuaciones correspondientes en la escena. El hecho es investigado.

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