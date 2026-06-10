Comenzó en Jujuy un taller que busca crear políticas públicas a largo plazo

Dio inicio en Jujuy el Taller de Alta Participación Social, una instancia de trabajo destinada a rediseñar la Administración Pública provincial con horizonte en el año 2040 y avanzar en la definición de los principales desafíos educativos de cara a 2035.

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La apertura se realizó en las instalaciones de Conectar Lab y la actividad forma parte del Programa de Planificación Estratégica Provincial.

El taller tiene el objetivo de generar un canal de diálogo entre el Estado y distintos sectores de la sociedad. Participan representantes de empresas, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, funcionarios provinciales y municipales.

El objetivo central es recoger aportes, sistematizar propuestas y construir consensos que permitan fortalecer la planificación de políticas públicas de mediano y largo plazo.

image Taller de Alta Participación Social en Jujuy.

Durante la apertura, el gobernador Carlos Sadir sostuvo que “este espacio es vital para pensar el Jujuy del futuro, analizar lo que se está haciendo hoy, la burocracia del Estado, las herramientas que actualmente tenemos y pensar cómo modificarlas”, expresó.

Además, remarcó la necesidad de repensar la "relación entre el Estado, las empresas y las instituciones para avanzar hacia una visión clara de provincia".

El programa también incluye instancias vinculadas a otras áreas del Estado. A comienzos de junio, el Ministerio de Educación desarrolló jornadas orientadas a proyectar el sistema educativo provincial hacia 2035. Además, áreas como Desarrollo Humano, Ambiente y Salud vienen realizando encuentros similares para incorporar demandas de la comunidad a sus planificaciones.

En la apertura también participaron la secretaria de Planeamiento Estratégico, Guadalupe Bravo Almonacid; el secretario de Gobierno Digital y Transformación Administrativa, Marcelo Genzel; y el ministro de Minería, José Gómez.