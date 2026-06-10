El obispo de Jujuy volvió de Roma y habló sobre la visita del Papa

El obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, regresó recientemente de Roma , donde realizó gestiones vinculadas a la diócesis, y se refirió a la posibilidad de una visita del Papa a Argentina. Si bien aclaró que todavía no hay una confirmación oficial, señaló que la gira prevista incluiría Uruguay, Argentina y Perú.

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“Todavía no lo sabemos. Creo que tenemos que esperar un mes más, más o menos”, expresó Fernández al ser consultado sobre la posibilidad de que el Papa llegue al país.

Según explicó, el viaje formaría parte de una visita a tres países de la región. “El Papa tenía pensado viajar a Uruguay, Argentina y Perú. Sabemos que en Perú todavía no hay presidente y, evidentemente, de allí lo tiene que invitar el presidente. Entonces todavía no hay nadie que lo invite ”, señaló.

“Todavía no lo sabemos. Creo que tenemos que esperar un mes más, más o menos” “Todavía no lo sabemos. Creo que tenemos que esperar un mes más, más o menos”

El papa León XIV durante su encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid este lunes durante su visita a España. El obispo de Jujuy también hizo un balance positivo de la colecta de Cáritas, que continuará durante todo junio.

El viaje a Roma y la expectativa por Argentina

Fernández contó que durante su estadía en Roma no mantuvo un encuentro personal con el Papa, aunque sí lo vio pasar durante la audiencia de los miércoles. “Yo salía de una reunión en ese momento”, comentó.

El obispo remarcó que, por ahora, resta esperar definiciones. Sin embargo, confirmó que dentro de las posibilidades se encuentra una eventual visita a Argentina. “Incluye estos tres países. De Uruguay ya se hizo lo suyo, nosotros lo nuestro y ahora falta que se resuelva lo de Perú. Ojalá se pueda dar”, expresó.

La expectativa por una posible visita papal vuelve a generar atención en distintas diócesis del país, mientras se aguarda una comunicación oficial sobre la agenda definitiva.

Balance positivo de la colecta de Cáritas

Además de su viaje a Roma, monseñor Fernández hizo un balance del primer fin de semana de la colecta de Cáritas en Jujuy. Si bien aclaró que todavía no hay datos numéricos porque la campaña se extiende durante todo junio, destacó la movilización de parroquias, capillas y voluntarios.

“Muy bueno. Las parroquias, las capillas, todas respondieron con la movilización, que es lo que podemos decir ahora” “Muy bueno. Las parroquias, las capillas, todas respondieron con la movilización, que es lo que podemos decir ahora”

El obispo explicó que la colecta no se limita a un solo fin de semana, sino que en Jujuy se vive como parte del mes de la caridad. Esto permite que quienes quieran colaborar puedan hacerlo durante más tiempo, de acuerdo con sus posibilidades.

“Lo llamamos el mes de la caridad aquí, porque permite que, a la medida de las posibilidades de cada uno, no se cierre a un fin de semana, sino que también lo pueda hacer más tarde”, indicó.

La fuerza de los voluntarios y la confianza de la gente

Fernández valoró especialmente el trabajo de la red de Cáritas, que en cada comunidad sostiene tareas de acompañamiento y ayuda social. También destacó la respuesta de la gente, que reconoce el trabajo de la institución y se suma con su aporte.

“Cáritas tiene una red de voluntarios muy grande y tiene el beneplácito, el afecto de la gente también, que escucha el nombre de Cáritas y se sensibiliza”, expresó.

Durante el fin de semana, las comunidades salieron a las calles, tocaron timbres y se organizaron para acercar la colecta a los vecinos. Para el obispo, ese movimiento ya representa un dato importante, más allá del resultado económico que se conocerá más adelante.

“Las parroquias se han comprometido, han salido a la calle, han tocado timbres, han movido todo lo posible para que los que quieran colaborar y saben la acción importante que hace Cáritas en todo el país pudieran poner su granito de arena”, señaló. “Las parroquias se han comprometido, han salido a la calle, han tocado timbres, han movido todo lo posible para que los que quieran colaborar y saben la acción importante que hace Cáritas en todo el país pudieran poner su granito de arena”, señaló.

Entre la expectativa por la posible visita del Papa y el trabajo solidario de Cáritas, el obispo dejó un mensaje de esperanza y compromiso comunitario. “Ojalá, Dios quiera que sea así”, dijo sobre la llegada del Pontífice a Argentina.

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