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29 de marzo de 2026 - 18:46
Religión.

Punta Corral: "Una fe que emociona", la reflexión del obispo César Fernández

César Daniel Fernández destacó la participación de jóvenes y el profundo sentido de agradecimiento que moviliza a los peregrinos en una de las celebraciones más importantes del norte argentino.

Por  Agustín Weibel
Una fe que emociona: la reflexión del obispo Fernández sobre Punta Corral

"Una fe que emociona": la reflexión del obispo Fernández sobre Punta Corral

La peregrinación a la Virgen de Punta Corral vuelve a mostrar, una vez más, la enorme convocatoria y el fuerte sentimiento religioso que atraviesa a la provincia. En ese contexto, el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, se refirió a lo que significa esta manifestación de fe que cada año reúne a miles de personas.

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Con un tono cercano, el obispo destacó algo que ya se viene repitiendo en los últimos años: la importante presencia de jóvenes. “Muchísima cantidad de jóvenes dicen presente, algo que ya no sorprende y nos alegra”, expresó, marcando la continuidad de una tradición que lejos de perder fuerza, se renueva generación tras generación.

Fernández también hizo foco en el motivo que impulsa a tantos peregrinos a emprender el camino o a esperar la llegada de la imagen en distintos puntos. “Estamos escuchando a la gente, sentimos que la gran parte viene agradecer”, señaló, dejando en claro que la fe, en muchos casos, está atravesada por experiencias personales profundas.

Historias de promesas cumplidas, pedidos por la salud, el trabajo o la familia se repiten entre quienes participan de esta manifestación religiosa. En ese sentido, el obispo remarcó el lugar que ocupa esta devoción en la vida de los jujeños: “Esta es una devoción que está muy instalada, está camino al bicentenario”.

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Además, destacó el valor simbólico y espiritual que tiene la figura de la Virgen para la comunidad. “Es un signo claro de la protección de María, quedó muy grabado en el corazón de la gente, es una fe que emociona”, afirmó.

En medio de un clima cargado de emoción, esfuerzo y esperanza, la peregrinación a Punta Corral vuelve a ser un reflejo de la identidad jujeña, donde la fe no solo se mantiene viva, sino que crece y se fortalece con el paso del tiempo.

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