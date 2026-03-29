Devoción en Tumbaya: la bendición de ramos convoca a los fieles ante la llegada de la Virgen de Punta Corral

Para esta edición, se estima la participación de más de 150 mil personas que ascienden al Santuario de Punta Corral y bajan junto a la Virgen a Tumbaya para dar inicio a la Semana Santa.
La bajada de la imagen de la Virgen hacia Tumbaya marca uno de los momentos más significativos de toda la peregrinación. Allí, miles de personas esperan su llegada en un clima cargado de emoción, que da inicio a las celebraciones de Semana Santa en la provincia.
La tradicional Misa de Ramos reúne a familias enteras y comunidades que llegan desde distintos puntos de Jujuy y del país.
Embed - Peregrinación a Punta Corral: así esperan la llegada de la Virgen en Tumbaya