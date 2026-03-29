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29 de marzo de 2026 - 17:39
Religión.

Devoción en Tumbaya: la bendición de ramos convoca a los fieles ante la llegada de la Virgen de Punta Corral

Más de 150 mil fieles participan de una de las expresiones de fe más importantes de Jujuy. Canal 4 transmitirá en vivo la llegada de la Virgen y la Misa de Ramos desde Tumbaya.

Tumbaya lllegada Virgen de Punta Corral
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Se trata de una de las manifestaciones de fe más importantes del norte argentino, donde la devoción, el esfuerzo y la tradición se combinan en una experiencia única que atraviesa generaciones.

Llegada de Peregrinos a Tumbaya
Llegada de peregrinos de Punta Corral a Tumbaya - Foto: Todo Jujuy

Llegada de peregrinos de Punta Corral a Tumbaya - Foto: Todo Jujuy

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Más de 150 mil peregrinos en los cerros

Para esta edición, se estima la participación de más de 150 mil personas que ascienden al Santuario de Punta Corral y bajan junto a la Virgen a Tumbaya para dar inicio a la Semana Santa.

La bajada de la imagen de la Virgen hacia Tumbaya marca uno de los momentos más significativos de toda la peregrinación. Allí, miles de personas esperan su llegada en un clima cargado de emoción, que da inicio a las celebraciones de Semana Santa en la provincia.

La tradicional Misa de Ramos reúne a familias enteras y comunidades que llegan desde distintos puntos de Jujuy y del país.

Embed - Peregrinación a Punta Corral: así esperan la llegada de la Virgen en Tumbaya

Transmisión especial de Canal 4

Este domingo, desde las 19 horas, Canal 4 realizará una cobertura especial en vivo de la llegada de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya.

La transmisión continuará con la Misa de Ramos, que será presidida por el obispo César Fernández, en uno de los eventos más convocantes del año.

Embed - Tumbaya vive el Domingo de Ramos con la bendición de ramos

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