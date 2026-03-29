Devoción en Tumbaya: la bendición de ramos convoca a los fieles ante la llegada de la Virgen de Punta Corral

La localidad de Tumbaya se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del calendario religioso: la llegada de la Virgen de Punta Corral, en el marco de una peregrinación que cada año convoca a miles de fieles.

Se trata de una de las manifestaciones de fe más importantes del norte argentino, donde la devoción, el esfuerzo y la tradición se combinan en una experiencia única que atraviesa generaciones.

Llegada de Peregrinos a Tumbaya Llegada de peregrinos de Punta Corral a Tumbaya - Foto: Todo Jujuy Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Más de 150 mil peregrinos en los cerros Para esta edición, se estima la participación de más de 150 mil personas que ascienden al Santuario de Punta Corral y bajan junto a la Virgen a Tumbaya para dar inicio a la Semana Santa.

La bajada de la imagen de la Virgen hacia Tumbaya marca uno de los momentos más significativos de toda la peregrinación. Allí, miles de personas esperan su llegada en un clima cargado de emoción, que da inicio a las celebraciones de Semana Santa en la provincia.

La tradicional Misa de Ramos reúne a familias enteras y comunidades que llegan desde distintos puntos de Jujuy y del país. Embed - Peregrinación a Punta Corral: así esperan la llegada de la Virgen en Tumbaya Transmisión especial de Canal 4 Este domingo, desde las 19 horas, Canal 4 realizará una cobertura especial en vivo de la llegada de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya. La transmisión continuará con la Misa de Ramos, que será presidida por el obispo César Fernández, en uno de los eventos más convocantes del año. Embed - Tumbaya vive el Domingo de Ramos con la bendición de ramos

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