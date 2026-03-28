En plena peregrinación hacia Punta Corral , un gesto simple y solidario captó la atención de los caminantes y también de las redes sociales. En el tramo que atraviesa Tumbaya, una familia decidió dejar caramelos a disposición de los peregrinos que avanzan hacia el santuario en medio del esfuerzo físico que implica la subida.

Fotos. Peregrinos rumbo a Punta Corral: postales de fe, esfuerzo y devoción hacia la Mamita del Cerro

Jujuy. Canal 4 en vivo desde Tumbaya acompañando el ascenso de los peregrinos a Punta Corral

La iniciativa fue compartida en Facebook por Mai Poclava, quien relató que realizó la acción junto a su hermana y su madre. El objetivo fue brindar un pequeño alivio en un punto del recorrido donde la altura y el cansancio suelen sentirse con mayor intensidad.

El gesto se ubicó específicamente en cercanías del segundo calvario, identificado como N°61, uno de los puntos de referencia más transitados durante la tradicional caminata religiosa en Jujuy.

Según la publicación, la familia dejó caramelos sobre los cactus del camino para que cualquier peregrino pudiera tomarlos durante el ascenso . La intención apuntó a ofrecer un aporte mínimo pero significativo en medio de una travesía exigente.

La caminata hacia Punta Corral convoca cada año a miles de fieles que recorren varios kilómetros en condiciones de altura, con pendientes pronunciadas y cambios bruscos de temperatura. En ese contexto, pequeños gestos adquieren relevancia entre quienes avanzan paso a paso.

Embed - Una familia dejó caramelos en el camino a Punta Corral para acompañar a los peregrinos

El mensaje que circuló

La publicación que se viralizó en redes expresó de forma directa el sentido de la acción. “Con mi hermana y mi mamá dejamos algo dulce en el camino. Caramelos en el cactus, pasando el segundo calvario. Para los peregrinos, simplemente ayudar en ese momento donde la altura y el cansancio pesa. Buen camino”, señaló Mai Poclava.

El mensaje también incluyó una recomendación ambiental: “Por favor, el envoltorio se lo llevan en la mochila”.

El camino a Punta Corral

El ascenso a Punta Corral forma parte de una de las manifestaciones de fe más importantes del norte argentino. Durante el recorrido, los peregrinos atraviesan senderos de montaña que demandan preparación física y resistencia.

En ese escenario, las muestras de solidaridad entre caminantes suelen repetirse en distintos puntos del trayecto, desde asistencia con agua hasta palabras de aliento.